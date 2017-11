OBS-varsel for seks fylker – første snøfall i lavlandet på Østlandet

Meteorologene advarer nå mot vanskelige kjøreforhold på grunn av snøfall i lavlandet på Østlandet tirsdag.

Ikke fått på vinterdekkene ennå? Da er det nok på tide, om du skal ut og kjøre på Østlandet tirsdag. Meteorologisk institutt sender ut OBS-varsel mandag for Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud.

Frossen bakke

– Snøfallet kommer mest sør for Oslo. Det er ikke så store snømengder, men det er første snøfall i lavlandet på Østlandet, og det kommer på bånnfrossen bakke. Det kan erfaringsmessig gi utfordringer – og da først og fremst på mindre sideveier, sier statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl ved Meteorologisk institutt.

OBS-varselet gjelder hovedsakelig for de seks timene fra klokken seks tirsdag morgen til klokken 12 på formiddagen, da mildværet kan ha smeltet det meste.

Lumsk nattefrost

– Jeg har ikke tro på at de store hovedveiene vil være påvirket av dette, her er det nok strødd og preparert i god tid. Mindre veier kan være utsatt, sier han.

– Prognosene viser at snøen etter hvert går over til sludd og regn mange steder. Men vi kan ha utfordringer i bakkant av snøværet med nattefrost tirsdag kveld, hvor våt veibane kan fryse til. Vi kan oppleve store forskjeller. Vi ser også at det er fare for tåke på østsiden av Oslofjorden, slik at fuktighet fra luften kan sette seg på iskald bakke inn over Østfold i løpet av natt til onsdag, sier Løvdahl.

NB! Visste du at dagen for første snøfall i Oslo ifølge statistikken er 14. november?

– Så i år er vi i alle fall spot on, med snøfallet tirsdag, sier statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl.