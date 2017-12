Nye værprognoser: Liten sjanse for hvit jul

Stålsett deg for en julefeiring som går i grått og brunt – og ikke hvitt. Værprognosene gir et kraftig mildt signal for julen.

– Ja, det er egentlig et nokså kraftig mildt signal dette. For uken før jul har vi en gjennomsnittstemperatur på 4–5 grader for hele Skandinavia, og dette ser ut til å holde seg inn i julehøytiden, til første og andre juledag, sier meteorolog Frode Håvik Korneliussen i StormGeo til VG.

Ruskevær

Han lager langtidsprognoser for energibransjen – inntil seks uker fram i tid. Forutsigbarheten varierer mye, men nå ser det ut til at prognosene er på skuddhold av selve julen.

Denne uken kommer det inn et stort vått lavtrykk mot Sør-Norge, som vil gi stigende temperaturer. Og over helgen kommer et skikkelig ruskevær mandag-tirsdag.

– Dette er et uvær som vil gi typisk kuling på kysten i vest og kuling i fjellet, og sannsynligvis dårlige kjøreforhold på fjellovergangene. Denne værtypen vil gi mildvær, opptil 4–5 grader over normalen, som er ganske mye.

Helt til Troms

Han mener det nokså våte og milde været vil prege kysten fra Vestlandet og nordover.

– Ja, til og med Troms vil kunne få mildvær på grunn av dette, sier han.

Også Østlandet vil få en mild værtype, men som så ofte med denne typen vær: Østlandet ligger i regnskyggen, og får ikke samme regnværet som Vestlandet og kysten nordover.

Energi-meteorologen sier det er signaler på at værtypen vil endre seg i løpet av romjulen til et kjøligere og tørrere regime.

– I prognosene ligger det en liten mulighet for endring akkurat for julehelgen. Sannsynligheten er om lag 20 prosent for at et lavtrykk stanser opp øst for oss, og dirigerer kalde luftstrømmer fra nord. I så fall kan vi få en kjøligere værtype til jul, men dette er altså bare en liten mulighet, understreker Håvik Korneliussen.

Her er månedsvarselet:

Uke 1 (10.-17. desember): Lavtrykk i bane inn mot Kontinentet, forholdsvis tørt i Skandinavia, og noe kjølig tidvis.

Uke 2 (18.-24. desember): Vått og mildt. Økende lavtrykksaktivitet inn mot Skandinavia. Opptil 4–5 grader over normalen.

Uke 3 (25.-31. desember): Fortsatt vått og mildt i starten av uken, men det er signaler om en tørrere trend fra midten av uken.

Over nyttår: Mest sannsynlig tilbake til en trend med lavtrykk i sørlig bane inn mot Kontinentet og gradvis tørrere vær i Skandinavia. Muligens kjøligere også.