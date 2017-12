Nedbørsrekorden glapp for Bergen sentrum

Bergen sentrum var nær ny nedbørsrekord i 2017, opplyser Vervarslinga på Vestlandet. Det ble derimot satt nye rekorder andre steder i fylket.

– Vi mangler 9,7 millimeter nedbør på rekord, sier meteorologikonsulent Linda Kleppe hos Vervarslinga på Vestlandet til Bergens Tidende.

Klokka 7 søndag morgen ble det klart at det ikke ble satt regnrekord i Bergen i år. Da startet et nytt regnår, etter et 2017 der det på målestasjonen Florida i Bergen sentrum er målt 3.092 millimeter nedbør. Rekorden på 3.102 millimeter fra 2015 blir dermed stående.

– Vi var helt tett på, men det ble annenplass, sier Kleppe.

Årets nedbørsmengde skyver dermed 1967 ned til tredjeplass på rekordlista. Da ble det målt 3.068 millimeter nedbør på målstasjonen på Fredriksberg.

Selv om det ikke ble satt ny nedbørsrekord i Bergen sentrum i år, skriver Bergensavisen at det er flere andre steder i fylket som har fått nye bestenoteringer.

Allerede fredag hadde Straumøy slått rekorden fra 1992 med over 200 millimeter. Også Rosendal, Hatlestrand og Frøyset satte nye rekorder før året er slutt.