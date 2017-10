Mindre nedbør enn ventet i Agder

NVE opprettholder det oransje farenivået over helgen for flere kommuner på Sørlandet.

Det var ventet store nedbørsmengder i Agder over helgen, Meteorologisk institutt sendte ut OBS-varsel og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) hevet flomfaren til oransje nivå enkelte steder på Sørlandet.

Det var meldt mellom 100 og 170 millimeter nedbør på Sørlandet denne helgen, men meteorologene har tatt forbehold om at det kan skje endringer. Foreløpig har det imidlertid kommet mindre nedbør enn ventet, men det blir fortsatt vått.

– Det er ikke store endringer i prognosene og det blir dessverre veldig vått på Sørlandet igjen, sier vakthavende meteorolog ved StormGeo, Roar Teigen.

Natt til lørdag kom det en del nedbør langs kysten på Sørlandet, og Teigen forteller at de kystnære områdene fortsetter å være mest eksponert for nedbøren.

– Det vil også komme en del nedbør inn mot landet, der kan der kan det komme opp mot 30 millimeter nedbør enkelte steder, mens langs de kystnære strøkene kan det komme mellom 40 til 60 millimeter regn i løpet av lørdagen, forteller Teigen.

Tidligere i oktober: Flere jordras og flom

Fra og med lørdagskvelden og utover søndagen kan det ifølge StormGeo komme mer nedbør.

Teigen forteller at det totalt sett trolig er det kystnære områdene som er mest utsatt, men at det spesielt på søndag vil komme mer nedbør i indre området av Aust-Agder.

Også langs kysten på østlige deler av Agder og opp mot Telemark vil det komme en del nedbør.

– På søndag kan det komme opp mot 80 til 90 millimeter nedbør enkelte plasser. Det er synd på sørlendingene, det er ikke lenge siden sist flom, vi får bare håpe det går best mulig.

Oransje farenivå i helgen

Tidligere denne uken økte NVE flomfaregraden til oransje nivå for flere kommuner på Sørlandet. Vakthavende hydrolog ved NVE, Knut Ola Aamodt, sier til VG at det kom noe mer nedbør natt til lørdag enn det prognosene tilsa.

– Det er kommet en del nedbør i løpet av natten. Det er mindre omfang enn for tre uker siden. det har vært relativt kystnært og ikke gitt store vannøkninger i vassdragene, forteller Aamodt.

NVE beholder derfor faregraden til oransje nivået i Aust-Agder gjennom lørdagen.

– Vi har oransje i dag, selv om vi har fått litt mer nedbør, lå den mer kystnært, så vi har ikke fått store vannøkninger i dag, men vil sannsynligvis få det i kveld og utover natten, sier Aamodt.

Oransje nivå er den nest høyeste faregraden, der grønn er det mildeste og rødt er det høyeste. NVE vil opprettholde det oransje nivået også på søndag.

Selv om det er meldt mer nedbør utover lørdagskvelden og søndag, ser det ut til at mesteparten av nedbøren vil komme såpass kystnært at det ikke er fare for store vannøkninger.

– Vi tror det vil komme mest nedbør på de indre og kystnære vassdragene i område mellom E18 og Sørlandsbanen, som ikke ligger langt inn i landet.

Farenivået for de sørvestlige kommunene i Telemark og i Vest-Agder fortsetter å ligge på gult gjennom helgen.

Patruljerer flomutsatte områder

Med forrige flom ferskt i minne, tar politiet grep for å forebygge skader og patruljere i flomutsatte områder i Agder.

Lørdag morgen opplyser politiet i Agder på Twitter, at de foreløpige tilbakemeldingene fra politipatruljene tyder på at nedbøren lar vente på seg.

– Vi har patruljer i Aust- og Vest-Agder. De fleste i områder med elver som er utsatt for flom. Tanken er at vi skal være proaktive og følge med etter hvert som regnet kommer ned, sier operasjonsleder i Agder politidistrikt Line Andresen til NTB.

Målt i skadeomfang er flommen på Sørlandet i begynnelsen av oktober en av de verste flommene i nyere tid. Det er kommet 3000 skademeldinger, og Finans Norge anslår at erstatningene for skadene som er meldt inn er på rundt 500 millioner kroner.