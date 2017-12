Meteorologene om nyttårsværet: Nord-Norge blir den store vinneren

Det blir en grå nyttårsaften både i øst, vest og i sør. Det er i Nord-Norge fyrverkeriet gir mest valuta for pengene.

– Det er Nord-Norge som er den store værvinneren denne nyttårshelgen. Der er det bare kystområdene i Troms og Vest-Finnmark som vil få nedbør. Ellers ser det fint ut, sier meteorolog Kristian Gislefoss ved Meteorologisk institutt.

Ifølge Gislefoss er været klart best i nord:

– Alt ligger til rette for at det blir lite skyer i Finnmark, Troms og Nordland, sier han til VG.

I Tromsø og Bodø vil temperaturen ligge på rundt null grader. I Hammerfest og Kirkenes ligger det an til å bli noe kaldere, med temperaturer ned mot minus 8 grader, ifølge meteorologen.

Det ser ut til at det vil bli noe skyer i Tromsø tidlig på dagen på nyttårsaften, men det vil forsvinne mot ettermiddagen.

Vått på Vestlandet

På Vestlandet sør for Stadt er det fare for at det vil bli nedbør flere steder på nyttårsaften, ifølge statsmeteorolog Kristin Seter:

– Det blir variabelt vær. Det ser ut til at det vil komme et minilavtrykk som lager en urolig og ustabil værtype. Vi får vind fra sør og sørøst, og særlig i Rogaland kan det bli stiv kuling utsatte plasser. Det kan bli sterk kuling ved kysten. Det blir nok perioder med nedbør, sier hun.



Hun understreker at været er veldig usikkert, og at små endringer kan gjøre store utslag.

Både i Bergen og Stavanger ser det ut til å bli nedbør gjennom store deler av dagen nyttårsaften.

– Det blir ikke gode rakettforhold. Det blir skyer og en del vind, sier Seter.

Nord for Stadt ser det betraktelig mye bedre ut.

– Her blir det bra vær, men mye vind i utsatte strøk, sier Seter.

I Trondheim ligger det an til å bli bare et lite skydekke, så der er rakettutsiktene også gode, ifølge meteorologen.

KLART: I Nord-Norge er det best mulighet for å se mest fyrverkeri på nattehimmelen. FOTO: KRISTER SØRBØ/VG

Nitrist i øst og sør

Gislefoss slår fast at det både på Østlandet og Sørlandet blir en skyet værtype i nyttårshelgen.

– Det vil nok bli perioder med regn, sludd og snø, med temperaturer på rundt null grader. Slik det ser ut nå, er det imidlertid en liten mulighet for at det blir oppholdsvær når klokken nærmer seg midnatt, sier han.

Skydekket vil være ganske tett, ifølge meteorologen.

– Det ser ganske grått ut, dessverre. Er vi heldige, vil det være oppholdsvær ved midnatt nyttårsaften, sier Gislefoss.