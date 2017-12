Massivt regnvær på Vestlandet. Dette skjer hvert femte til tiende år

Mellom 200 – 300 milliliter nedbør i løpet av tre dager, ifølge Meteorologisk institutt. Mildværet og regnværet på Vestlandet kan også utløse store snøskred.

– Prognosen holder seg stabile for Rogaland og Hordaland. Onsdag kan det komme 60 – 80 millimeter nedbør og torsdag lokalt 80 – 100 millimeter i løpet av 24 timer. Til sammen disse tre dagene kan det bli 200 til 300 millimeter nedbør, sier Mette Skjerdal, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

Det massive regnværet er uvanlig. I snitt skjer dette hvert femte til tiende år, opplyser Skjerdal.

– Det som er spesielt er at det er mye nedbør flere dager på rad. Hadde det bare vært én dag hadde det ikke vært så voldsomt, men tre! I tillegg er det over normalt med snø i fjellet og mildt. Det gjør været spesielt, sier hun.

Det varslede regnværet på Vestlandet startet som bestilt tirsdag morgen, og før klokken 15 var det levert nesten 60 millimeter like ved Bergen.

I Sauda var fylkesvei 520 allerede tirsdag formiddag oversvømt på grunn av de store vannmengdene i Svandalsfossen, skriver NRK.

Kort tid etterpå ble det innført manuell dirigering på stedet.

– Svandalsfossen vil sannsynligvis bli stengt og Sauda vil bli isolert, sier teknisk kommunalsjef i Sauda kommune, Randi Karin Habbestad til NRK.

Vindkast opp til 30 meter per sekund fredag

Også vakthavende meteorolog ved Stormgeo, Olav Krogsæter, er enig i at regneværet er uvanlig.

– Dette er sjeldent fordi regneværet varer så lenge. Totalen gjør dette været spesielt. Det er også mildt og mye snø i fjellene. Mye av dette smelter og det er årsaken til at NVE går ut med skredvarsler.

Særlig fra fredag kan vindkastene komme i opp til 30 meter per sekund på kysten fra nordvest, noe som tilsvarer over 100 kilometer i timen, ifølge Krogsæter.

Rogaland og Hordaland

Til sammen kan det lokalt komme 200–300 millimeter regn i løpet av tirsdag, onsdag og torsdag, skriver Meteorologisk institutt, og legger til at dette «må vurderes som et anslag på potensial».

– Stort sett ser det ut som om det regnet som er varslet, også kommer. Men mens vi mandag anslo nordre del av Rogaland som det mest utsatte området, har vi tatt den begrensningen bort i dag. Nå ser det ut som om mest nedbør skal komme i området fra Hardanger til Boknafjorden, og øst for Boknafjorden, sier statsmeteorolog Anne-Mette Olsen ved Meteorologisk institutt i Bergen.

Ved NVEs flomvarslingstjeneste holdes faren på flom fortsatt på oransje nivå, som er det nest høyeste. En modell som kombinerer nedbør og temperatur med faktisk snødekke, utpeker fjellområdene innenfor Stavanger som de mest utsatte, i tillegg til sørlige del av Hardanger.

«Mildvær, vind og mye nedbør fører til økende skredfare, særlig i nordøstlige del av Fylket. Unngå opphold i skredterreng. Noen veistrekninger kan være utsatt», skriver NVE i sitt skredvarsel for Rogaland tirsdag 5. desember.

Skredfaren i Rogaland for onsdag 6. desember er ifølge NVE «ikke ennå vurdert» tirsdag kveld.

Dempet varsel

NVE hadde tidlig på tirsdag fare for sørpeskred i Hardanger på høyeste nivå, men dempet varselet til oransje nivå klokken 14.

– Faren er at nedbøren både kan føre til snøskred, og at den kan fylle snøen helt med vann, slik at dette renner ut som sørpeskred, forklarer Olsen.

SKREDFARE: Skred og flom utløst av en kombinasjon av mye snødekke og mye regn høyt til fjells gir ifølge NVEs modeller størst risiko i områdene innenfor Boknafjorden. Graf: NVE

Stormsenteret som ankommer Norge natt til fredag, har allerede blitt gitt navn i Skottland, hvor vinden er kraftigere enn i Norge. Navnet er Caroline, og antas å gi både sterk storm og muligens orkan mens uværet passerer Skottland torsdag.

MYE NEDBØR: Her har mannskaper fra Mesta tatt posisjon ved Furubergfossen på Fylkesvei 551 vest for Odda tirsdag formiddag. Foto: Veivesen Webcam

Hvor mye vind det blir i Norge, er uvisst, men det antas av den minst vil komme opp i storms styrke.

– Vi ser at den endrer litt banen i prognosene, og dette kan gi store utslag på hvordan den slår inn. Går den bare litt lenger sør, vil den første kraftige vinden kanskje heller slå inn mot Danmark, mens vi får en kraftig nordvestlig vind senere. Men endrer den retning litt mot nord, kan vi få en kraftig sørvestlig vind helt i starten. Dette vil vi nok kunne si mer presist i løpet av onsdagen, sier Anne-Mette Olsen.