Lumsk regn i formiddag - kan bli speilglatte veier

Det lumske underkjølte regnet som fryser på bakken nådde Sørlandet på morgenkvisten, og ventes inn over det sentrale Østlandet før lunsj.

– Vi har det inn over Telemark ved 09.30-tiden, og Oslo vil få merke det ved 11-tiden, antar jeg, sier statsmeteorolog Kristian Gislefoss ved Meteorologisk institutt.

Iskald morgen

Det ligger tung, kald luft over hele Østlandet onsdag morgen, både utenfor Oslo og i Vestfold er det registrert temperaturer under minus ti grader. Bare Færder fyr har registrert en ørliten pluss – 0,2 grader over null – men trolig vil regndråpene fryse til is også her.

– Fra sørvest kommer det så inn et nedbørsområde som sprer seg innover, samtidig med at temperaturen stiger. Men temperaturen stiger ikke så kjapt – og regnet som faller, vil fryse til is når det når bakken, forklarer han.

Politiet på Sørlandet har fått flere meldinger om glatte veier onsdag morgen, og oppfordrer bilister til å kjøre forsiktig.

FRYSER PÅ BAKKEN: Her er området som blir rammet av underkjølt regn i morgentimene og ut over formiddagen. Kart: Meteorologisk institutt

Usynlig hinne



Dette lager en nokså matt hinne av is på veier og fortau – og det er ikke alltid lett å skjelne regnvåt bakke fra en islagt bakke. Resultatet er knall og fall og biler som mister veigrepet.

Fenomenet ble behørig varslet med Obs-varsel for hele syv fylket i går.

– Litt etter det første regnet vil det også komme vind, som vil hjelpe på å få bort den kalde, tung lufta som ligger over Østlandet. Dette tar tid, men etter hvert vil regnet som faller, også vaske bort isen som har lagt seg. Utpå ettermiddagen, vil isen på bakken være skylt bort av regnet.

Men situasjonen er ikke over likevel, påpeker meteorologen:

– I kveld vil det igjen klarne opp og da vil områder som fortsatt har våt bakke, kunne risikere at det igjen fryser på. Men vi kommer ikke til å sende eget Obs-varsel for dette, understreker han.