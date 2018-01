Kan komme 30 cm snø på Sør- og Østlandet

Onsdag vil det falle nedbør over store deler av landet, varsler meteorologene.

Venter du på drømmeværet? Da må du trolig vente litt lenger, spår meteorolog Mariann Aabrekk om den første uken i 2018:

– Ingen vil få det usedvanlig fint.

Tirsdag er det Sør- og Østlandet som får det beste været og de beste sjansene for sol. Men allerede onsdag vil det komme mye nedbør. Hvis temperaturene holder seg stabilt, vil det snø kraftig:

– Det kan bli mellom 20 og 30 centimeter snø i Agder-fylkene, Telemark og områdene rundt Oslofjorden. Det vil regne på kysten, men man skal ikke veldig langt inn for å få snø og sludd, sier den vakthavende meteorologen ved Storm.

Prognosen bekreftes av kollegene på Meteorologisk institutt:

– På Sør- og Østlandet blir det snø, og muligens litt regn som fryser på bakken i kystområdene, sier vakthavende meteorolog Marit Berger.

Skal du ut å kjøre i snøværet? Pass på så du ikke ender opp som disse uheldige amerikanerne:

Fint vær i nord



Vestlandet slipper unna lavtrykket og vil ha få mye opphold i starten av uken. Også Nord-Norge vil få mye fint vær.

– Det vil være perioder med snø, men ikke særlig vindfullt. Det vil være mye fint vær med noe påfyll av snø, sier Aabrekk.

I slutten av uken er det imidlertid en mulighet for at det vil oppstå et polart lavtrykk i nord. Det er små, intense lavtrykk som kan gi et plutselig værskifte – og ofte kraftig nedbør. Aabrekk understreker imidlertid at det er for tidlig å si om dette vil slå til.

Blir kaldere



Mot helgen synker temperaturene over hele landet.

– Det blir lavere temperaturer til helgen. Temperaturen synker, stort sett over hele landet, med unntak av aller lengst nord. Der blir det like kaldt som nå, sier Berger.

Når lavtrykket passerer, kommer det inn et høytrykk og klarvær. Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdah sier til Dagbladet at det da fort kan bli 20 minus de kaldeste stedene på Østlandet.

– Men det vil være store variasjoner, så det kan nok variere fra et par minusgrader de varmeste stedene, til litt under 20 minus, sier Løvdahl.

I Oslo viser langtidsvarselet at temperaturene vil synke til mellom 12 og 15 kuldegrader i helgen, mens Trondheim og Tromsø vil få rundt fem og syv kuldegrader.

