Juleværet: Vanskelige kjøreforhold – men julaften kan bli ganske brukbar

Sterk vind og snøfokk kan gjøre kjøreturen hjem til jul til en tøff opplevelse. Men selve julaften kan bli nokså brukbar.

Meteorologer har slitt seg i håret i dagevis – det er neimen ikke lett å få dreis på et

skikkelig varsel av juleværet i år. En serie med små og innimellom litt hissige og uberegnelige lavtrykk gjør kommende julehøytid vanskelig å varsle.

Meteorologisk institutt gikk mandag ut med farevarsel for hele 14 fylker, blant annet på grunn av glatte veier.

Fjellovergangene

Lenge så for eksempel lille julaften ut til å bli dagen med best vær – men nå er det i stedet et lite og hissig lavtrykk på vei – som kan gjøre alle fjelloverganger krevende. Ja, det er til og med risiko for liten storm i Trøndelag.

– I dagene fram mot jul nå er det ikke noen dager å anbefale for å ta turen over fjellene i Sør-Norge. Det nærmeste er en mulighet på fredag – hvor det utpå ettermiddagen er en mulighet for at det dårlige været skal roe seg noe ned, forklarer meteorolog Cecilie Villanger i StormGeo.

Hun innrømmer at hun har skrevet utkast etter utkast for juleværet, bare for å måtte forandre det i takt med skiftende værprognoser.

SLIK BLIR JULAFTEN: Meteorologisk institutt har sendt ut dette forholdsvis grove værkartet for julaften, som ser ut til å slå til.

Østlandet slipper unna

I de fleste av scenarioene før jul ligger Østlandet i le for det verste været – vernet av Langfjella som skiller Østlandet fra Vestlandet.

– De første dagene nå preges av et nokså kraftig lavtrykk inn mot Nord-Norge, som fører med seg mye vestavind og nedbør inn mot hele landet fra Vestlandet til Troms. Her svinger temperaturen mye, og snøgrensen går opp og ned.

Fredag ebber denne situasjonen ut, og en ørliten høytrykksrygg ser ut til å oppstå på fredagen, på ettermiddagen. Dette kan være en mulighet for bilister å haste over fjellet før neste uvær setter inn.

ØSTLANDET SLIPPER UNNA: Hele landet får milde dager fram mot jul, med både jeg og snø og vind. Østlandet slipper billigst unna, men det er før julaften. Her fra den såkalte Dagblad-passasjen, smuget mellom Akersgata og Pilestredet. Foto: Harald Vikøyr, VG

Storm i Midt-Norge

– Dette kan altså gi storm i Trøndelag. Litt avhengig av hvilken bane dette får, kan for eksempel Hardangervidda slippe det verste været lørdag, men kan nok likevel få mye vind særlig vest. Så folk må rett og slett følge med – her kan det skje endringer tett opp mot avreise, advarer Villanger.

Selve julaften ser ut til å bli nokså mild over hele landet, med regn- og snøbyger på kysten i vest og nordover, og muligens opphold og kanskje sol på Østlandet.

Men når julaften så er over, slipper ikke Østlandet unna lenger: Flere større lavtrykk ser ut til å komme i en litt sørlig bane, slik at nedbør og vind kommer rundt Sørlandet og innover Østlandet.