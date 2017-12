Innbyggerne i Sauda er isolert

De 4.700 innbyggerne i Sauda kommune er nå sperret inne på grunn av flom.

Begge veiene inn til Sauda kommune i Rogaland, er nå stengt. Det går to veier inn til kommunen og den ene er stengt for vinteren. Nå er den andre veien stengt på grunn av flom.

Riksvei 520 som går ved Svandalsfossen, når vannføringene blir for store går fossen igjennom veien. Veien er nå stengt for all vanlig trafikk, bortsett fra utrykningskjøretøy.

– Dette er en svært uønsket situasjon å være i. I praksis betyr det at innbyggerne er isolert, sier ordfører i Sauda kommune, Asbjørn Birkeland til VG.

Oversprøytet

På onsdag var det manuell dirigering over veien og biler ble oversprøytet da de passerte fossen.

– Det er Statens vegvesen som har tatt beslutningen, forteller teknisk sjef Randi Habbestad i Sauda kommune til VG.

NVE har hatt flomvarsel for kommunen på oransje nivå i tre dager og det vært meldt opp mot 100 millimeter nedbør i døgnet.

Ordfører i Sauda kommune, Asbjørn Birkeland forteller at de fikk melding om at veien var stengt torsdag formiddag.

Kjent problem

Dette er ikke første gang Sauda kommune har blitt isolert på grunn av flom.

– Tidligere har veien blitt stengt da vi har hatt en nedbørstopp. Det skal regne mer i kveld, og det er fare for at veien er stengt også i kveld og i morgen, sier ordføreren.

Sauda er en stor industrikommune og ordføreren forklarer at dette har stor betydning for næringslivet.

– For næringslivet betyr det at ingen får levert varene sine og innbyggerne får ikke forflyttet seg, sier Birkeland.

Allerede onsdag ettermiddag startet de forberedelsene på å bli isolert, forteller teknisk sjef Randi Habbestad i Sauda kommune.

– Vi har en beredskapsbåt som kan ta nødtransport ved akutt sykdom ut fjorden. Den vi kunne frakte syke ut i fjorden hvor det kanskje er transport videre med bil. Vi har i ettermiddag varslet båten om at dette kan bli aktuelt, sier hun til VG.