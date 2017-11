Innbyggere isolert etter flere ras

Mandag kveld gikk det tredje raset på Myrland i Flakstad kommune i Lofoten på bare noen dager. Nå er bygda isolert.

Fylkesveien til bygda Myrland, i Flakstad kommune i Lofoten, var stengt i mange dager forrige uke på grunn av ras. Lørdag gikk et nytt ras som igjen sperret veien, og det ble mandag formiddag besluttet å holde veien stengt i ytterligere en uke.

Det viste seg å være riktig avgjørelse, for mandag kveld gikk det tredje raset på kort tid, skriver Lofotposten. Bygdas 15 innbyggere er nå isolert.

– Ifølge de som har sett raset så er det minst like stort som de to foregående rasene. De som har sett det beskriver det som at hele veien er borte. Vi vet foreløpig ikke eksakt omfang og vil ikke få en oversikt over omfanget før det blir lyst. Raset har gått nærmere Myrland enn de foregående rasene, sier ordfører i Flakstad kommune, Hans Fredrik Sørdal, til samme avis.

– Ikke uvanlig

Simon Aldridge, som har bodd på Myrland i 17 år, og forklarer overfor VG at situasjonen ikke er uvanlig.

– Bare på de årene jeg har bodd her har dette skjedd flere ganger. Jeg tror det har gått noe sånt som 20 ras på 20 år, sier Aldridge.

Han forteller at innbyggerne i den lille bygda ytterst i havgapet alltid er forberedt på å bli isolert av ras.

– Vi på Myrland er alltid forberedt og har alltid ekstra mat i hus. Nå om vinteren har vi også alltid ekstra ved til fyring, og mange har sikret seg med nødaggregat, for raset kan jo ta kraftledningene også, sier Aldridge.

– Vi er noe preget

– Det er jo ikke akkurat så moro å bli innestengt i en uke. Det bør jo finnes varige løsninger som ivaretar sikkerheten på en farlig vei som denne, sier Myrland-beboer Siv Elvevold til VG.

Hun forteller at de fleste i bygda ofte har hjemmekontor, men at mange likevel trenger å komme ut av og til i forbindelse med arbeidet.

– Vi er noe preget av å være innestengt. Likeså av å være helt avhengig av å kjøre Nord-Norges farligste vei. Vi håper fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik sørger for at det blir en varig sikker løsning, sier Elvevold.

Ordføreren opplyser til Lofotposten at de tirsdag vil ta en runde med de 15 fastboende for å kartlegge hva de måtte ha behov for. Det vil også bli tilbudt midlertidig bopel utenfor bygda, for dem som måtte trenge det.

Fylkesråd, Svein Eggesvik, ble mandag kveld orientert om situasjonen på fylkesveien.

– Det er trasig at de nok en gang skal bli isolerte. Tirsdag vil vi undersøke hva fylkeskommunen kan bidra med. Vi må finne ut med hva vi kan bidra med. Det gjelder både strakstiltak og tiltak på lengre sikt, sier han til Lofotposten.