Høststorm i vest: Kraftig vind på kysten torsdag og fredag

Det begynner å blåse natt til torsdag, og i noen timer om formiddagen vil vinden komme opp i liten og full storm på Vestlandet.

Uværet som kommer, er en klassisk høststorm: Lavtrykket kommer fra vest, inn i Norskehavet, og vinden starter fra sørlig retning, før den dreier med vind fra vest, før det hele avsluttes med nordavind. Det er plussgrader, som gir regnvær i lavlandet, men snøstorm i fjellet.

Full storm

– Den kraftigste vinden vil komme torsdag morgen og utover formiddagen, og da vil vi kunne se liten storm fra sør på kysten, med full storm ved Stad, forklarer statsmeteorolog Marit Berger ved Meteorologisk institutt.

Meteorologene har sendt ut OBS-varsel om den kraftige vinden, og også advart mot kraftig vind i høyden:

– Over 5–600 meter vil nedbøren komme som snø. Og det vil gjerne være snøbyger – slik at bilister som skal over fjellet, kan risikere å både komme inn i kraftig vind og kraftig snøvær, sier hun.

Kuling i to dager

Den kraftigste vinden vil blåse fra Hordaland og Sogn og Fjordane, mens Møre og

SNØSTORM I FJELLET: Meteorologisk institutt advarer mot gufne forhold på fjellovergangene med snøstorm torsdag og fredag. Graf: DNMI

Romsdal og Rogaland vil få kjenne på stiv til sterk kuling torsdag formiddag.

Utpå ettermiddagen torsdag dreier vinden mot vest, og det vil blåse kraftig både torsdag kveld, om natten og hele fredagen.

– Vi snakker stiv til sterk kuling, fra rett vest, en vindretning som gjerne går langt inn i fjorder og daler, advarer Berger.

Kaldere i helgen

Temperaturen i Sør-Norge blir forbigående mildere torsdag, og det vesle snøfallet over Østlandet tirsdag kan fort forsvinne. Til helgen blir det likevel kaldere, som en følge av at vinden dreier nordlig.

– Nedbøren som kommer i forbindelse med stormen, vil bare legge seg over 600 meter, og på Østlandet typisk nord for Lillehammer, sier Berger.

Fra søndag av og et par dager inn i neste uke viser prognosene opplegg til høytrykksrygg og pent vær, før et lavtrykk igjen gjør seg gjeldende fra vest.