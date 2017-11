Her tok stormen «Ylva» med seg hustaket

FAUSKE (VG) Det ble en tøff start på dagen da naboen ringte og fortalte Anila Kristine at taket hennes hadde forsvunnet.

Vindkastene uler og tar tak i det gamle huset til Anila Kristine Nygård-Hansen og Curt-Raimond Nygård-Hansen i Fauske i Nordland. Likevel var det torsdag morgen som ga dagens største overraskelse; Anila Kristine våknet av en telefon fra naboen om at taket hadde flydd avgårde.

TAKLØSE: Slik så huset til Anila Kristine og Curt-Raimond ut torsdag morgen. Foto: PRIVAT

– Det var litt av en overraskelse, det vil jeg si. Vi tenkte jo på at det var mye lyder og styr i natt, men vi tenkte ikke at det var taket vårt som dro avgårde, forteller hun.

Rundt en tredel av taket ligger igjen

Selv sov Anila Kristine da taket dro sin vei, mens mannen var på jobb. Men synet som møtte henne utenfor huset, var ikke spesielt hyggelig.

– Jeg tenkte jo jeg var glad at det gikk så bra, og for at ingen personer eller noen andre ting ble skadet. Men det er jo ikke noe gøy, jeg har vært litt skjelven i hele dag, forteller hun.

VG møter ekteparet i det gamle, nå delvis takløse, huset i Fauske. Vinden kjennes både innenfor og utenfor veggene, og lyder godt gjennom de gamle vindusrutene. Stemningen er likevel roligere inne enn utenfor. Anila Kristine og Curt-Raimond er preget av nattens herjinger, men har tilsynelatende kommet over det verste sjokket. Hunden Charlie tusler rundt, og later til ikke å ha lagt altfor godt merke til «Ylva».

SIKRET: Brannvesenet kom raskt til stedet og fikk festet det som var igjen av taket. Foto: PRIVAT

Rundt to tredeler av Curt-Raimond og Anila Kristines tak forsvant med «Ylva» natt til torsdag. Brannvesenet har sikret restene, og det er igjen et lag mellom selve huset og det som skulle vært øvre del av taket - så huset er fremdeles beboelig.

Curt-Raimond dro tidlig fra jobb etter nyheten om det mistede taket, og var på plass like etter at brannvesenet kom.

– De tok ned det som var løst og fjernet det som kunne være farlig. Så sikret de det som var igjen av taket, med tau og stropper og det hele. Nå ligger jo sikkert en tredel av taket igjen der oppe, men det er jo løst, sier han.

Minker delvis utover natten

Selv om «Ylvas» aller verste utbrudd har gitt seg i deler av Nord-Norge, går det noen timer før hun drar sin vei. Meteorologisk institutt sier at det nord i Nordland og i Troms nå er omtrent på sitt verste, men at det skal fortsette en stund.

– I Troms kan det øke litt mer utover kvelden, mens sør i Nordland minker det allerede nå, forteller vakthavende meteorolog Ragnhild Nordhagen til VG.

Enkelte kan derfor vente seg en litt roligere natt enn ekteparet i Fauske fikk oppleve, men ikke helt med en gang.

– Nord i Nordland minker det først utover natten, mens i Troms skal det være sterk vind frem til fredag formiddag, forteller hun.

SIKKERHETSSTROPPER: Takrestene ble festet med stropper, og løse deler ble fjernet. Foto: PRIVAT

Slik det ser ut nå, vil Helgeland være utenfor ekstremværvarselet når de oppdaterer det ved 23.30-tiden torsdag.

– Samtidig vil Finnmark få noen sterke vindkast utover kvelden og natten, men det er ikke innenfor ekstremværet «Ylva», forteller Nordhagen.

Det er likevel den samme årsaken til uværet; nemlig et lavtrykk over Norskehavet, og et høytrykk over Kola-halvøya.

– Det er kombinasjonen av disse som gjør at det blir et veldig kraftig vindfelt fra sørøst, forteller Nordhagen.

I Fauske krysser Anila Kristine og Curt-Raimond fingrene for at det ikke blir verre hos dem de neste timene.

– Men det river jo løs her hele tiden, og vi hører at det ramler ting fra taket, så om det holder til i morgen er usikkert. Men vi får håpe det, sier Curt-Raimond.