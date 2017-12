Her kan du sjekke hvor mye det blåser nå

Lurer du på hvor (i verden) det blåser mest akkurat nå? Her kan du sjekke selv!

Torsdag kveld og natt til fredag varsler Meteorologisk institutt ekstremvær på Vestlandet sør for Sognefjorden. Uværet har fått navnet «Aina», og spås på det verste å komme opp en vindhastighet på 35-40 meter i sekundet.

Lurer du på hvor det blåser mest? Det kan du sjekke i bildevinduet øverst i saken!

Kartet viser hvilken vei vinden blåser og i hvilken styrke, og du kan også navigere deg gjennom ulike høyder i atmosfæren. Før musepilen over kartet, og vindstyrken på stedet du velger, vil kunne avleses direkte i det firkantede feltet nede til venstre.

Bakgrunn: Varsler ekstremvær i natt

Kartet viser at det ved 19-tiden torsdag kveld blåser liten storm 81 km/t fra sørvestlig retning i havet utenfor Hordaland. For spesielt interesserte

Den japanske modellen over vindsystemene på jordkloden er utarbeidet i Tokyo i Japan, og baserer seg på superdatamaskiner som regner ut værdata fra – hold deg fast – The National Weather Service's National Centers For Environmental Prediction's Environmental Modeling Center i Maryland i USA.

Vakthavnede meteorolog Rune Skoglund ved Meteorologisk institutt i Nord-Norge sier han ikke har sett akkurat denne modellen tidligere, men sammenligner den med sine egne systemer, og bekrefter overfor VG at det ser ut til å stemme på en prikk.

– Og hvis vi legger til grunn at denne modellen er korrekt, så stemmer det også at det akkurat nå blåser aller kraftigst i verden utenfor Norskekysten, sier Skoglund, og påpeker at det kan blåse kraftigere lokalt andre steder.