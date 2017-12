Flomvarselet på Vestlandet: Ventes å bli verre det neste døgnet

De store flomkonsekvensene lar vente på seg, men beredskapen er klar når behovet måtte være der.

Til tross for opptil 120 millimeter regn enkelte steder, har det meste sett ut til å gå bra i de flomutsatte områdene på Vestlandet i natt. Det ventes likevel å bli verre utover dagen.

– Dette er første dag i hendelsen, så gjenstår jo dag to. Det er også meldt mildere vær, og vannmengden stiger på mange av våre målestasjoner, sier flomvakt i Norges vassdrags- og energidirektorat, Elin Langholt, til VG.

– Uoffisielle målestasjoner har hatt over 100 millimeter nedbør frem til midnatt tirsdag kveld, forteller vakthavende meteorolog Kristin Seter ved Meteorologisk institutt til VG.

Fra klokken 18 i går til kl 06 i morges hadde det kommet 66 millimeter regn på målestasjonen ved Liarvatn. Det er det meste i landet.

– Det er mye på tolv timer. Det kom også mye før det, så totalmengden er stor, sier Seter.

I både Rogaland og Hordaland har det fortsatt å regne gjennom hele natten. I Vats i Vindafjord har det regnet kontinuerlig, og bare i timen frem til klokken 7 ble det målt 5,7 millimeter, ifølge NTB.

De neste timene er det ventet et mindre antall millimeter med regn, men det betyr ikke at flomfaren er over.

– Så lenge det er mye vann og det fortsetter å regne, vil det bli verre og verre. Det vi jo samle seg opp selv om det regner mindre i dag enn i går. Nå er jorden mettet, og det er allerede høy vannstand i elver og vassdrag, så all nedbør vil gjøre at vannstanden fortsetter å øke, sier Seter til VG.

Hverken Vest politidistrikt med ansvar for Hordaland, eller Sør-Vest politidistrikt med ansvar for Rogaland, har onsdag morgen fått meldinger om trøbbel som følge av været. Heller ikke Statens vegvesen har lenger noen stengte veier. Med unntak av manuell dirigering ved Svartdalsfossen er det foreløpig ikke store problemer med på veiene.

Ifølge Langholt ved NVE har det meste av nedbøren kommet ved Liarvatn, som ligger øst for Stavanger.

– Det er heller ikke nødvendigvis bare regn. Noe nedbør kan ha falt som snø, og så kan regnet ha hopet seg opp i snøpakken, forteller Langholt.