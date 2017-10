Flommen i Telemark: – Vi hørte bare en voldsom foss storme inn i huset

Mange har blitt rammet av flommen som herjet flere steder i Telemark tirsdag kveld. Mens noen har fått huset sitt ødelagt, sitter andre innesperret i sine hjem.

– Vi ble tatt på sengen så til de grader! Plutselig kom den lille bekken i Kleiva like ved oss – vi hørte bare en voldsom foss storme inn i huset vårt, og svære steiner som kom rullende på utsiden av huset, sier Stian Tveten.

RAMMET AV FLOM: Stian Tveten fikk flommen inn i sitt eget hus tirsdag kveld. Foto: Privat

Det var tirsdag kveld at store nedbørsmengder falt over Telemark noe som på kort tid førte til oversvømmelser og store flomproblemer flere steder i fylket.

Blant dem som ble rammet var Tveten og hans familie. Kjelleren i huset de bor i på Skotfoss i Skien ble i løpet av minutter fylt opp med vann som følge av flommen, og flere verdisaker gikk tapt.

– Da vi hørte lyden av vannet som fosset inn, så var det bare til å springe ned og kaste bananesker over vannet for å redde det som var igjen. Det var allerede fylt opp med cirka 20 centimeter da jeg løp ned.

– Men alt skjedde så fort. I løpet av natten hadde vannet hevet seg til 160 centimeter på det meste. Da var det bare til å gi opp fordi det ble så pass høyt.

Flomødeleggelsene hos Tveten ble først omtalt av Varden.

ØDELAGT: Dette er flere av tingene som ble ødelagt i huset til Stian og hans familie. Foto: Privat

Venter på container



Tveten forteller at de forsøkte å ta ut det viktigste av verdisaker ut av kjelleren.

– Vi fikk heldigvis tatt ut familiebilder og annet som ikke er erstattelig. Men jeg har for eksempel 1000 LP-plater som jeg ikke klarte å redde. De ligger i sølevannet her, sier han.

– Det er trist, legger han til.

Nå har det gått et døgn siden familien og deres naboer ble rammet av flommen. Vannet har blitt drenert en annen vei, men det har også trukket opp langs veggene i huset.

– Nå har vi plassert avfuktere og vifter i kjelleren. Ellers er det bare til å vente på gravemaskin og container for å få det unna. Det blir en omfattende jobb, sier han!

ØDELAGTE VEIER: NVE opplyser at flere veier har blitt ødelagt etter flommen i Telemark. Dette bilde er fra Skien. Foto: Privat

Isolert av flommen



Til tross for at det har sluttet å regne så er det fremdeles flere stengte veier i fylket. Det kan ta tid før noen av disse er åpne igjen, skriver NVE på sin nettside.

SITTER FAST: Monica Grønli Moen og hennes familie sitter fast i sitt eget hus på grunn av flom. Foto: Privat

En av veiene som er sperret befinner seg lenger sør i Telemark i Bamble kommune. Der er flere husstander innesperret etter at Åbyelva flommet over for fullt i Bjerkesethveien tirsdag kveld.

– Jeg har bodd her i 35 år og aldri opplevd noe slikt. Når det har vært flom her før, så pleide vi å bruke traktor. Men du kommer ikke frem med traktor en gang, sier Mona Grønli Moen.

– Vannet når helt opp til postkassen og vi kommer oss ikke over veien. Vi kommer oss ikke noe sted, uten å gå lange omveier, legger hun til.

Vannet har sunket noe det siste døgnet forteller hun, men det er fremdeles uvisst hvor lenge hun og hennes åtte naboer vil være isolert.

– Butikken er langt unna, så vi kan ikke handle en gang. Men nå er det bare til å vente og se hva som skjer, avslutter hun.