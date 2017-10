Flom på Sørlandet: E18 stengt på to steder

Mye regn og store oversvømmelser møtte bilistene som skulle hjem på E18. Flere veier er stengt, og flere hus i Agder er oversvømt.

Regnet flommet over Sørlandet lørdag kveld og natt til søndag, og det er fortsatt mye nedbør øst i Aust-Agder og opp mot Telemark og Vestfold. Flere veier er nå stengt på grunn av flom.

Beate Nytrøen (51) var på vei hjem til Lillesand fra Drammen med mann og hund i bilen da hun traff på flommen på E18, som ble stengt kort tid etterpå.

– Jeg må si at det var skummelt. Hadde jeg åpnet bildøren tror jeg det hadde kommet vann inn, sier hun.

– En spesiell opplevelse

– Jeg tror vi var en av de siste som kom igjennom, men det var veldig mye kø og mange biler, forteller Nytrøen.

Hun har aldri sett noe liknende. Selv om bilen klarte seg uten at det lakk vann inn, synes hun det var en ekkel opplevelse.

– Det er jo en veldig spesiell opplevelse. Jeg har sett flom på nyhetene i USA i det siste, så skjer det plutselig i nærmiljøet.

Statens Vegvesen leder trafikken fra E18 videre i begge retninger.

– Trafikanter anbefales å ikke kjør inn i flomrammede områder. Følg skilting og anvisninger fra politiet, skriver de i en pressemelding.

Flere stengte veier

Søndag ettermiddag var flere strekninger stengt eller delvis stengt på grunn av flom og fare for jordras, skriver NTB. Dette gjaldt blant annet deler av E18.

– Det er betydelige oversvømmelser, og E18 er stengt to steder. Mange fylkesveier er også stengt, sier vakthavende hydrolog ved NVE, Knut Ola Aamodt til VG.

Aamodt forteller at det flere hus er oversvømt, og at det fremdeles er stigende vannføring i vassdragene i Agder, men at NVE forventer at det vil nå toppen i kveld, før det blir bedre utover morgendagen.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) satte flomfarenivået til oransje lørdag for områder i Aust-Agder, og det opprettholder de også ut søndagen.

Politiet har forrige flom friskt i minne og har hatt patruljer ute i de flomutsatte områdene i Agder fylkene, men operasjonsleder i Agder politidistrikt, Martin Ugland sier politiet ikke har fått inn noen henvendelser i forbindelse med flommen i løpet av natten.

Har sendt OBS-varsel

Aller mest nedbør natt til søndag, ble det i Nelaug, i Aust-Agder. Ifølge StormGeo kom det 84.7 millimeter nedbør og i Hynnekleiv kom det 78,1 millimeter. Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel.

– Det har kommet en god del nedbør og det vil fortsette å regne ut dagen og kvelden i dag. Det blir mindre nedbør mandag, men det kommer fortsatt til å regne, sier Marit Brege, vakthavende meteorolog for meteorologisk institutt.

Selv om det vil fortsette å hølje ned i Aust-Agder, utover søndagen, men ifølge StormGeo ser det litt bedre ut for Vest-Agder.

– For øyeblikket er det også lite nedbør i Aust-Agder, men det er meldt mye i løpet av dagen og det kan komme mellom 40 til 80 millimeter regn, forteller Teigen.

Store nedbørsmengder

Aamodt forteller at det enkelte steder har kommet opp mellom 60 og 80 millimeter med nedbør det siste døgnet. NVE forventer at også søndag vil det komme opp imot 40 til 60 millimeter nedbør på de mest utsatte plassene.

Forrige flom: 15 hus ble ubeboelige

– Akkurat nå har det kommet 78 millimeter nedbør i Hynnekleiv i Froland i Aust-Agder, og i Tovdalsvassdraet er det ganske stor økning i vannføringen og i Flaksvatn er vannføringen på vei oppover, forteller Aamodt.

Også nordøst i fylket og til Gjerstad er det en betydelig økning i vannføringen.

– I går så hadde vi egentlig ganske lave vannføringsnivåer, men nå er det på vei til å nå en middels flom. Vi varslet i går for oransje nivå og det er ikke usannsynlig at vi får noen målestasjoner opp i det, sier Aamodt.