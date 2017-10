Fin uke på Østlandet – resten av landet får vind og gråvær

Denne uken er det greiest å være på Østlandet eller øst i Finnmark. Hele kysten fra Agder til Troms blir preget av lavtrykk med vind og regn og til dels sludd.

– Vi har hatt et lavtrykk i Barentshavet som har satt opp denne nordavinden vi har hatt i helgen. Men nå overtar mer påtrengende lavtrykksaktivitet, sier statsmeteorolog Ida Fossli ved Vervarslinga i Nord-Norge.

Full vinter

Der hvor de holder til, i Tromsø, har folk opplevd kraftig snøfall søndag:

– Søndag morgen hadde vi to centimeter snø. Mandag morgen målte vi 32 cm, altså et snøfall på 30 cm på ett døgn, sier Fossli.

Fra både Tromsø og store deler av Troms og Nordland er det meldt om trafikkproblemer på grunn av snøfallet.

Det er ventet solide nedbørsmengder i Midt-Norge kommende døgnet – fra mandag ettermiddag til utpå tirsdag formiddag er det ventet 30–40 mm nedbør. Det vil også blåse opp til liten kuling utsatte steder.

TROMSØ: Her er målestaven utenfor Meteorologisk institutt i Tromsø. Snøen har pakket seg noe, men viste 32 cm mandag morgen. Foto: @meteorologene

– Østlandet slipper ikke helt unna – men det er mest snakk om spredt regn onsdag og torsdag, ellers ligger landsdelen i le for denne værtypen, sier meteorolog Lillian Bergheim i StormGeo.

– Det er flere lavtrykk som suser inn fra vest, og som setter opp vindfelt som gjerne starter med en sørvestlig retning, som gir milde vinder, og så dreier vinden etter hvert som lavtrykkene passerer. Når vinden så dreier nordlig, vil vi igjen få kald vind, og snøgrensen for nedbøren vil da gå litt opp og ned.

Hun ser ikke bort fra at snøen som har falt i Troms kan bli liggende uken ut, men peker på at temperaturen stiger til 3–4 grader mot fredag, da et lavtrykk setter opp særlig mye mild vind langs hele kysten.