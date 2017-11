Ekstremværet «Ylva» treffer Nord-Norge: – Frykter for liv og verdier

Når de kraftige vindkastene kommer fra øst, kan låver som har stått fjellstøtt i mer enn hundre år, fort stryke med i et vindkast.

Det forteller vakthavende meteorolog Gunnar Noer ved Meteorologisk Institutts værvarsling i Nord-Norge.

– Infrastrukturen i nord er rustet for tøffe vindkast fra vest og delvis sørvest og nordvest, men det er langt sjeldnere at det kommer fra øst. Da er vi ekstra påpasselige, sier Noer.

– Hvor voldsomme frykter dere at skadene kan bli?

– Når vi utsteder ekstremvarsel, er det fordi vi frykter for liv og verdier. Det kan rett og slett være farlig å oppholde seg utendørs, sier han.

At enkelte fly- og båtavganger vil bli innstilt, og at veier vil bli stengt, anser han som svært sannsynlig. Det er særlig Nordland som ligger utsatt til.

– Ekstremværet vil treffe Nordland i kveld og øke utover natten. I Troms vil de kraftige vindkastene komme fra torsdag morgen. Først litt utpå fredag vil det roe seg ordentlig, sier Noer.

Han understreker at vind fra øst er vanskelig å spå nøyaktig, fordi vindkastene kommer på tvers av fjellene og blir veldig lokale.

Frykter for strømnettet

Det er ikke meldt om særlig mye nedbør i Nord-Norge, men det som kommer, vil i hovedsak komme som snø.

«Broer og fjelloverganger kan bli stengt. Det kan være farlig å oppholde seg utendørs. Det ventes uvanlig stor skade på bygninger, infrastruktur, strømnett og skog», skriver Meteorologisk Institutt i ekstremvarselet.

Tore Vassbø i Meteorologisk Institutt anbefaler å sikre løse gjenstander utenfor bygninger.

– Det kan bli skade på trær, som igjen kan føre til skade på strømnett og bygninger, sier meteorologen til NTB.

Stormen har fått navnet Ylva i henhold til et system der stormene annenhver gang får gutte- og jentenavn i alfabetisk rekkefølge. Forrige ekstremvær i Norge var Vidar, som rammet Vestlandet i januar med ekstrem høy vannstand.

Vind også i vest

Meteorologisk institutt har også været under økt overvåking i andre deler av landet.

– Det blir mye vind i nord, mens Vestlandet og deler av Sør-Norge får regn.

I Rogaland ventes det mye nedbør fra onsdag kveld til torsdag ettermiddag i midtre og indre strøk. Det kan komme mellom 100 og 120 millimeter i løpet av 24 timer, skriver NTB.

I Hordaland er det ventet mye nedbør i Sunnhordland fra sent onsdag ettermiddag. Her kan det komme mellom 90 og 120 millimeter. Torsdag ettermiddag og tidlig kveld er det dessuten ventet kraftige vindkast som kan komme opp i 35–40 meter per sekund.

Like kraftig kan vinden bli i Sogn og Fjordane torsdag ettermiddag og kveld. Dersom situasjonen blir verre for disse områdene, kan det bli utstedt et ekstremvarsel også her.

– Jeg vet ikke hvilke vurderinger som er gjort det nå, men de er vant til vind på Vestlandet. Det skal mye mer til før vi utsteder ekstremvarsel der, sier Noer.