Ekstremværet «Ylva» over Nord-Norge: 2400 hustander uten strøm

BODØ/OSLO (VG) 2400 hustander er uten strøm. Politiet melder om takplater i stål som flyr rundt. I Troms kjørte en skolebuss med 28 personer av veien.

Ekstremværet har torsdag morgen meldt sin ankomst i Troms og Nordland.

Helgeland Kraft melder om at 2482 hustander på Helgeland rundt klokken 10.40 var uten strøm.

Rett før klokken 09.00 meldte politiet i Nordland om takplater i stål som flyr rundt med fare for å treffe hus på Megården i Sørfold. I Leirfjord sørvest for Mo i Rana har også et tak blitt tatt av vinden.

I Sandnessjøen holder en kran på å velte, samtidig som en campingvogn har blåst av gårde opp på et biltak.



SALANGEN: Buss i grøfta med 28 elever på Dyrøya. Foto: Jon Henrik Larsen/Salangen-Nyheter.com

I Troms kjørte en skolebuss med 28 personer av veien i Bjørkebakken. Ingen personer kom til skade.

– Bussen kjørte egentlig veldig sakte og så tok vinden bare tak og skjøt den til side. Vi merket veldig at den flyttet seg, kanskje to meter, sier en 18-årig elev ved Sjøvegan videregående skole til VG.

– Det var hæslig. I verste fall kunne den ha tippet helt på siden, om det ikke hadde vært snø der, sier eleven, som sier at passasjerene tok det rolig og ble sittende i setene sine.



– Vi tror at sterk vind og glatte kjøreforhold er grunnen til at buss kjørte av veien, sier operasjonsleder i Troms politidistrikt Rune Nilsen til VG.

– 50 meter per sekund



Den sterkeste vinden er varslet på Helgeland, i Salten, Saltfjellet og Ofoten, melder Meteorologisk institutt tidlig torsdag morgen.

– Der blir det full storm utsatte steder med kraftige vindkast på 40 til 50 meter per sekund. I Troms blir det litt mindre vind, men også full storm med vindkast på 35 til 45 meter per sekund, sier statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl til VG.

Fly- og fergeavganger er innstilt, og fjelloverganger er stengt – les mer lenger ned i saken.



«YLVA»: Fylkesvei 17 ved Helgelandsbrua. På det meste kan vindstyrken komme opp mot 50 meter per sekund i kastene. Foto: Statens Vegvesen , NTB scanpix

Tre blåste over ende



Like etter klokken 05 meldtet Nordland-politiet at et tre hadde blåst over ende og sperret E6 omtrent fem kilometer nord for Majavatn i Grane kommune

– Melder kjørte på treet, da treet ramlet ned få meter foran bilen hans, skriver politiet, som sier at det kun er snakk om materielle skader på bilen.

Også ved Fauske ble E6 delvis sperret som følge av et nedblåst tre. I tillegg melder Nordland politidistrikt på Twitter at deler av et hustak – aluminiumsplater – er blåst bort.

Statens Vegvesen skriver at E6 over Saltfjellet, sammen med E12 ved Umbukta mot svenskegrensen, er stengt på grunn av uværet.

Klokken 12.00 meldte politiet også at de har stengt Helgelandsbrua nord for Sandnessjøen på Fylkesvei 17.

Widerøe: Fire flyplasser rammet av «Ylva»



Silje Bramvoll, kommunikasjonssjef i Widerøe, sier til VG at flyene deres får verken tatt av eller landet fra flyplassene i Brønnøysund, Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana.

– Det er ganske hektisk nå. Første flighten skulle gått klokken 07.00 fra både Brønnøysund og Mosjøen. De som blir rammet vil så langt det lar seg gjøre bli kontaktet, sier Bramvoll.

Hun opplyser at kanselleringene vil medføre følgeforsinkelser ettersom både fly og personell står fast på feil flyplasser.

– Men med mindre man får beskjed om noe annet, er det å møte opp som normalt på de andre flyplassene for passasjerer, sier Bramvoll.

Torghatten Nord melder om flere innstilte fergesamband nord og sør for Bodø.

SPERRER E6: Like etter klokken 05 blåste dette treet over ende og ut i veibanen omtrent fem kilometer nord for Majavatn i Nordland. Foto: , Politiet i Nordland

Buss i grøfta



I Kattfjordeidet i Troms havnet også en buss utfor veien som følge av et vindkast rundt klokken 06.00 i dag.

– Det var sjåføren selv som varslet oss, og fortalte at han hadde blitt blåst av veien. Vi er ikke fremme ennå, så jeg har ikke flere detaljer, sier operasjonsleder Reinert Johansen til VG.

Like etter melder politiet at sjåføren, som var den eneste i bussen, blir kjørt til legevakt for undersøkelser.

Nøyaktig hvor stormen vil ramme hardest er vanskelig å vite.

– Det er veldig stor variasjon. Enkelte steder kan det bli nesten helt stille, mens det kan være full storm en kilometer unna. Det er litt vanskelig å vite hvor vinden treffer, fordi det varierer en del med vindretningen, sier statsmeteorolog Løvdahl.

FAUSKE: Ved Medås på Fauskemyran tok stormen tak i taket på en garasje. Foto: Tarjei Abelsen/Bodø Nu

Mye nedbør i Sør-Norge

Meteorologene venter at ekstremværet vil forårsake uvanlig stor skade på bygninger, infrastruktur, strømnett og skog. Det blir stor fare for innstillinger av flyavganger, båter og annen transport. Broer og fjelloverganger kan bli stengt.

Samtidig som det er sendt ut ekstremvarsel for Nordland, er det også sendt ut OBS-varsel for nedbør i Sør-Norge.

– Det kan bli kraftig vind og mye nedbør, spesielt i Rogaland og Vest-Agder, sier Løvdahl.

Stormen har fått navnet «Ylva» i henhold til et system der stormene annenhver gang får gutte- og jentenavn i alfabetisk rekkefølge. Forrige ekstremvær i Norge var Vidar, som rammet Vestlandet i januar med ekstrem høy vannstand.