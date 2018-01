Ekstremværet Cora på vei mot kysten – mulig orkan i Trøndelag

Folk i Trøndelag bør holde seg innendørs søndag formiddag, råder Meteorologisk institutt. Ekstremværet «Cora» treffer Midt-Norge og det kan bli orkan på kysten.

– Når vestavinden treffer vinkelrett inn på kysten er det størst potensial for at vinden vil treffe langt innover landet i Trøndelag. Folk bør sikre gjenstandene sine og ikke legge ut på unødige turer. Snøfokk og vind vil gjøre kjøreforholdene svært vanskelig, sier vakthavende ved Meteorologisk institutt, Kristin Seter.

Kan bli farlig

Ved tolvtiden lørdag formiddag gikk Meteorologisk ut med et offisielt ekstremværvarsel for Møre og Romsdal og Trøndelag. Senere på kvelden kom meldingen om at lavtrykket også går lenger nord -helt opp mot Helgeland.

«Betegnelsen «ekstremvær» betyr at været kan bli farlig og gjøre skade på liv og verdier. Samfunnet settes i alarmberedskap og nødetatene oppbemanner for å være forberedt på det som skjer», skriver Yr.no på sine sider.

Ekstremværet, med navn Cora, gjelder for både Møre og Romsdal, Trøndelag og Helgeland. Cora er det fjerde ekstremværet på halvannen måned i Norge.

– Trøndelag får det verst med en vindstyrke på 35–45 meter per sekund, opplyser meteorolog Kristin Seter.

Orkan

Uværet treffer først Møre- og Romsdal søndag morgen. Her er det meldt sørvestlig sterk storm. På formiddagen går Cora inn i Trøndelag og vinden dreier over på vest og nordvest.

– Det er da den når opp i orkan styrke, fortsetter meteorologen.

Ved 05.20-tiden søndag morgen sendte Meteorologisk institutt ut en oppdatering. Da lå stormsenteret i Norskehavet, et godt stykke utenfor Helgelandskysten.

– Stormsenteret flytter seg østover og setter opp et kraftig sørvestlig vindfelt i morgentimene, heter det i varselet.

Kastevindene kan komme opp i 35 til 45 meter per sekund, eller sagt på en annen måte: få en fart på mellom 126–162 kilometer i timen.

Det er også meldt nedbør, i form av snø og det blir vanskelig kjøreforhold fra Møre og Romsdal opp til Sør-Helgeland.

– Det kommer snø som, sammen med vinden, vil føre til kraftig snøfokk og dårlig sikt, sier Seter.

Stilner mot kvelden

Selve stormsenteret vil komme inn og legge seg over Helgeland, men det er i området under lavtrykket at det blir kraftigst vind. Denne gangen ser det ut til å bli verst i Trøndelag,

Uværet er ventet å avta søndag ettermiddag. Da vil lavtrykket trekke østover og inn i Sverige, hvor det raskt vil reduseres i styrke.

Yr.no skriver at uværet som kommer kan sammenlignes med ekstremværet Ivar som traff Midt-Norge i desember 2013. Da førte uværet til store materielle skader.

Flere OBS-varsler





Meteorologisk sendte ut varsler om været flere steder i Norge på lørdag. I Buskerud, Oppland og Hedmark er det meldt sterke vindkast søndag. Det er også meldt vanskelige kjøreforhold over fjellet i Sør-Norge.