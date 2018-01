Ekstremværet «Cora» kommer til Møre og Romsdal og Trøndelag

Meteorologisk institutt varsler om ekstremvær søndag. Det vil blåse opp i full storm søndag og det er ventet vindkast mellom 35 til 45 meter i sekundet.

Knappe to uker etter ekstremværet «Birk» traff Vestlandet før jul melder Meteorologisk institutt at et nytt ekstremvær er på vei.

Meteorologisk institutt varslet fredag at de holdt økt overvåkning av været for Møre og Romsdal og Trøndelag, med fare for storm med vindkast på omkring 40 meter i sekundet.

Et hissig lavtrykk kommer innover sørvest og det kan blåse opp til full til sterk storm. Det er ventet vindkast mellom 35 til 40 meter i sekundet inn over landet i Møre og Romsdal.

I Trøndelag er det ventet vindkast mellom 30 til 45 meter i sekundet.

Ifølge Meteorologisk institutt vil vinden øke søndag morgen til sørvest sterk storm utsatte steder, og på formiddagen dreier den vest til nordvest sterk storm, og på kysten kan hende kortvarig orkan i Trøndelag.

Meteorolog ved Storm Olav Krogsæter sier til VG at Trøndelag og kysten av Helgeland vil få kjenne mest på vinden.

– Det vil komme liten til full storm fra sørvest, fra Sunnmøre til Trondheimsfjorden på morgenen og senere på formiddagen dreier vinden og det kan blåse opp til full til sterk storm i Nord-Trøndelag og lengst sør på Helgeland, sier Krogsæter.

Lavtrykket tar også med seg en del nedbør og Krogsæter sier det kan komme mellom 20 til 25 centimeter med snø i Trøndelag.