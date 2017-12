Ekstremværet «Birk» har gitt skader for millioner

Jordras, flom og forsikringsutbetalinger for millioner. Nå er nedbørsmengden avtagende, men flere steder er det fortsatt flom etter ekstremværet «Birk».

På Vestlandet har ekstremværet «Birk» herjet for fullt siden helgens start. I tillegg til ekstremværvarselet, sendte Meteorologisk institutt ut obs-varsel om stor snøskredfare i Trollheimen, Hardanger, Romsdal, Sunnmøre, Voss, Indre Fjordane, Rogaland og Indre Sogn tidligere i dag.

OBS: Meteorolog Kristin Seter forteller at det ikke lenger er OBS-varsel for nedbør. Foto: KAMILLA PEDERSEN/MET.NO

Ifølge Kristin Seter, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, har hun lørdag kveld avsluttet varselet for ekstremnedbøren. Men det er ikke gitt at de mange flommene på Vestlandet vil gi seg med det første.

Bakgrunn: «Birk» har truffet Vestlandet

– Det tar tid før vannet synker, så det vil nok være oversvømmelser flere steder til ute på morgendagen, forteller hun.

Oversvømmelser har funnet sted i store deler av Hordaland og i Rogaland de siste dagene. Det har også gått ras i forbindelse med uværet.

– Det vil nok fortsette å regne i morgen også, men mye mindre enn det som har vært det siste døgnet, og det vil nok ikke skape problemer, sier Meteorologen til VG.

Forsikringsskader for millioner

Arne Voll er kommunikasjonssjef i Gjensidige. Han forteller at forsikringsselskapet har fått inn rundt 30 skader det siste døgnet som følge av nedbørsmengdene på Vestlandet.

SKADER: Arne Voll i Gjensidige sier at de har fått inn cirka 30 skademeldinger etter nedbøren på Vestlandet. Foto: GJENSIDIGE

Foreløpig er det snakk om skader for cirka to millioner kroner, men det kan fort bli snakk om mer med tanke på at flere er bortreist i julen og ennå ikke vet hva som kan ha skjedd med husene sine.

– De aller fleste av disse skadene kommer fra Hordaland, og noen fra Sogn og Fjordane. Stort sett dreier det som om vann i kjellere, forteller han.

Voll forteller at da han hadde fryktet enda flere skader da han så de store vannmengdene, men at det ser ut til at de fleste har vært heldige.

– Dette er selvfølgelig forferdelig for dem som har fått julen snudd på hodet, men jeg tror folk har vært veldig flinke til å forberede seg. Det har nok ført til langt færre skader enn det vi fryktet, sier Voll.

FREMKOMSTMIDDEL: Haavald Roald i Hausdalen var glad han flyttet bilene bort fra tunet i går, i dag var båt eneste mulige fremkomstmiddel. Foto: PRIVAT/NTB SCANPIX

Det var også store vannmengder rundt kontorlokalene til Gjensidige i Sandviken. Der ble det i lang tid jobbet med å holde vannmengdene unna, og skader ble unngått.

Flere av de andre forsikringsselskapene opplever de samme type skader fra vannmassene.

– Lørdag ettermiddag klokken 16.00 har vi registrert rundt 40 skademeldinger, de fleste i Bergensområdet. Det er hovedsakelig vannskader, men ingen større skader, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring, som ikke utelukker at antallet skademeldinger kan stige utover kvelden.

Også forsikringsselskapet Frende har mottatt skademeldinger – fra Bergen, Stord, Nordhordland og Askøy.

FLOM: I parkeringskjelleren til Åsane Storsenter var det flommet det over tidligere i dag. Foto: ÅSANE STORSENTER/NTB SCANPIX

– Det er stort sett kjellere som er fylt med vann, sier kommunikasjonssjef Heidi Tofterø Slettemoen til NTB.

Isolert etter ras

VANNMENGDER: Flere steder på Vestlandet har vannet flommet over i dag. Blant annet her, i parkeringskjelleren til Åsane Storsenter. Foto: ÅSANE STORSENTER/NTB SCANPIX

Ifølge Stavanger Aftenblad er Sauda fullstendig isolert etter et ras på Fylkesveg 520 ved Svandalsfossen. Vegvesenet sier de arbeider med å åpne veien igjen så fort som mulig.

Regn som fryser på bakken vil også føre til vanskelige kjøreforhold i Buskerud, Oslo, Akershus, Oppland og Hedmark, advares det.

Lars Eikemo var på jobb lørdag kveld da han hørte et ras komme ned fra fjellet og dekke en av veiene ut fra Odda.

– Det kom en kraftig «rumling» og nå ser jeg at bilene ikke kommer forbi. Heldigvis ser det ikke ut til at noen biler ble tatt av raset, forteller han på telefon til VG.

På Odda har det i løpet av det siste døgnet kommet store nedbørsmengder, og flere steder har bilene måtte kjøre med store vannmengder i veibanen.

– Vi har jo litt galgenhumor her, så vi er stolte av at vi knuste Bergen på nedbør det siste døgnet. Det skal litt til, sier han til VG.