Ekstremt glatte veier i nord: Biler ligger strødd langs E6 i Troms

Vogntog, lastebiler, en buss og personbiler lå strødd langs E6 tirsdag ettermiddag. Folk beskriver føret som ekstremt glatt. Yrkessjåfører, politi og veivesenet oppfordrer private til å la bilen stå.

VGs samarbeidsavis Folkebladet melder om fortsatt fullstendig kaos på glattisen på E6 i Bardu i Troms tirsdag kveld.

– Vi har erfarne folk ute på stedet, og de melder inn at de aldri har opplevd maken. Så glatt som det er på stedet, så vil jeg karakterisere slike værforhold som ekstremvær, sier operasjonsleder Roy-Tore Meyer i Troms politidistrikt til Nordlys tidligere ikveld.

Til VG opplyser Meyer ved 22-tiden at E6 fortsatt er delvis stengt, men at trafikken nå dirigeres forbi stedene hvor de tunge kjøretøyene har kjørt i grøfta.

– Dette har vært helt ekstremt. Men vi har nå fått dratt opp tre tunge kjøretøy, deriblant bussen som hadde kjørt av veien. På sørsiden av Elverumskrysset står det fortsatt to tunge kjøretøy på vent for å bli dratt opp, på nordsiden av krysset er det like mange, sier operasjonsleder Roy-Tore Meyer til VG.

Forholdene skal være særdeles utfordrende på E6 ved Elverumskrysset i Bardu, hvor biler, busser og store vogntog har havnet i grøfta, rapporterer Folkebladet tidligere i kveld.

– Det er kun i Bardu vi har fått melding om at det er svært glatt. Vi fikk de første meldingene om utforkjøringer rett etter klokken 15 i dag. Etter det har det bare blitt værre og værre. Det er nesten så det ingen ende vil ta, sier Meyer.

– Jeg har aldri i min yrkeskarriere opplevd slike forhold langs veiene, forteller bussjåfør Geir Ditlefsen til NRK.

Han forteller at det er fullstendig stopp i trafikken og kjøretøy bare glir av veien En trailer har kjørt av veien 700 meter nord for Elverumskrysset i Bardu og sperrer E6 og mange har allerede ventet lenge på å komme videre.

– Jeg er tom for drivstoff, det er kaldt i bilen og lavt blodsukker gjør ikke saken bedre, sier Rolf Eirik Ivarsson til NRK.

– Man kan trygt si at vi har hatt en del utfordringer i kveld, sier trafikkoperatør Kristin Jullumstrø ved Vegtrafikksentralen region nord til NTB.

Hun betegner situasjonen som kaotisk og forteller om snøskred, glatte veier og dårlig vær i alle de tre nordligste fylkene.

– Vi har stengte fjelloverganger i Finnmark. Ved Heggelia i Troms har det vært kaotisk siden i formiddag med flere vogntog og en buss i grøfta grunnet underkjølt regn. På riksvei 80 inn mot Bodø har det gått snøskred. Det har gått skred på steder vi ikke visste at det kunne gå skred, sier Jullumstrø.

Hun sier at mannskapene jobber på spreng, men at det blir like glatt igjen innen en halvtime etter at de har strødd.

– Må man ikke kjøre, oppfordrer vi folk til å revurdere det. Ellers må man beregne mye tid. Det kan bli både venting og uforutsette hendelser, sier trafikkoperatøren