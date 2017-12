Brannvesenet: Bolighus tatt av større jordras

Deler av et bolighus på Osterøy er truffet av et jordras.

Nødetatene er på vei til stedet etter at deler av et bolighus er truffet av et jordras på Votlo på Osterøy i Hordaland. Politiet har foreløpig ikke oversikt over omfanget. Det jobbes med å varsle beboere på telefon.

Brannvesenet er på stedet, og har også sendt klatregruppe og tungberging. De skriver på Twitter at det er et større jordras. Ifølge politiet snakk om ett hus som er truffet av raset.

Politiet starter med å evakuere nærliggende boliger.

– Vi vet at ett hus er truffet av raset. Det ligger i et lite boligfelt med flere hus, sier operasjonsleder Lars Geitle i Vest politidistrikt til NTB.

Ifølge NRK bor det syv personer i huset som ble tatt av raset. Like før klokken 07.30 melder politiet at en person er gjort rede for etter å ha vært savnet.

– Vi er på stedet og har startet evakuering. Én person var savnet, men er funnet, sier operasjonsleder Hans Eirik Thue i Vest politidistrikt til NTB.

Vedkommende får nå behandling av helsepersonell på stedet.

Thue sier at det foreløpig ikke er meldt om flere savnede, men at de ikke har full oversikt over rasområdet.

– Vi vet ikke hvor stort det er. Vi jobber med å ta oss inn dit, sier han.

De siste dagene har det regnet kraftig på Vestlandet, og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut jordskredvarsel i gul kategori for Vestlandet. I tillegg er det sendt ut flomvarsel i oransje kategori i indre strøk av Hordaland og Rogaland på grunn av regn og snøsmelting. Skalaen for varsling har fire kategorier: grønt (1), gult (2), oransje (3) og rødt (4), hvor rødt er det mest alvorlige.

– Vi har varslet kommunen om jordraset og har et mannskap på vei til Osterøy, sier Arne Søiland i NVE til VG.