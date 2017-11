Bråstopp for vinterværet – fredag kommer vestavind og storm

En uvanlig kald og flott novembertorsdag over hele landet. Sjekk disse fantastiske bildene! Men fredag er det slutt på idyllen – i alle fall på kysten nordover.

På bildene over kan du se den flotte vinterdagen, med minusgrader på nedre del av 20-tallet både på Finnmarksvidda og Hardangervidda. Bildene er tatt av automatiske værkameraer i regi av Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Slutt på idyllen

Men akk: Omleggingen av være starter allerede med et litt nordlig lavtrykk fredag, forklarer statsmeteorolog Vibeke Thyness ved Meteorologisk institutt.

– Vi har to lavtrykk fra vest som sørger for at denne litt uvanlige vinterlige situasjonen – uvanlig for å være november. Et lavtrykk kommer fredag og går nordover langs kysten av Nordland og Troms, og gir nedbør og litt vind på kysten – men mesteparten nord for Trondheimsfjorden. I Møre og Romsdal vil det trolig bare merkes noen snøbyger, forklarer hun.

Hennes kollega Mariann Aabrekk i StormGeo mener folk i Lofoten og Vesterålen må belage seg på kortvarig storm fredag.

– Det er kraftig sønnavind – kuling og kortvarig storm på kysten av Nordland, så her har vi en skikkelig omlegging av været. Senere på dagen vil den kraftige vinden også nå Troms og Finnmark, sier hun.

Mildvær lørdag

Men den mest merkbare temperaturendringen skjer i løpet av lørdagen, påpeker statsmeteorolog Thyness.

– Da kommer et litt kraftigere lavtrykk, med mye mildere luft, og dette vil gi nedbør som regn fra Rogaland til Lofoten. Temperaturen kan bli så høy som 5-6-7 plussgrader på kysten av Vestlandet.

SKYFRI VINTER: Store deler av Norge lå skyfritt torsdag formiddag, her er satellittbilde fra Meteorologisk institutt. Klarvær i alle de tre nordligste fylkene, og på Vestlandet. Foto: @meteorologene

I dette lavtrykket er det også en del vind – vind fra rett vest, og den kan komme opp i kuling både lørdag på kysten av Møre, og vestlig kuling på Helgelandskysten og Salten natt til søndag.

Hun anslår at snøgrensen vil stige opp til 7–800 meter i perioder mens dette lavtrykket passerer – det vil si at nedbøren vil komme som regn høyt opp i fjellsidene.

Håp for Østlandet

På Østlandet har et rådet vinterlig, men skyet vær denne uken, og værvarslene er litt uenige om Østlandet også får merke mildværet fra vest som kommer i helgen:

– Jeg ser at Yr varsler plussgrader etter hvert, men det kommer an på hvorvidt den tunge, kalde lufta over Østlandet lar seg flytte på av den milde vinden fra vest. Mitt tips er at mildværet vil blåse over den kalde lufta, og at Østlandet beholder kuldegradene, sier Thyness.

Hva gjelder neste uke, er meteorologene plutselig i mer stuss enn vanlig. Her var det opprinnelig ventet nordavind og dermed fallende temperaturer i bakkant av helgens lavtrykk, men torsdag ble prognosene kastet om.

– Vi kan få mer vestavær, men det er for usikkert akkurat nå – vi må se utviklingen an, og jeg vil nødig varsle lenger enn til helgen, sier Vibeke Thyness.

Mariann Aabrekk i StormGeo oppsummerer:

– Det blir en helg hvor store områder vil ligge rundt null grader, med hålke og vanskelige forhold, sammen med faktisk en god del regn. Men Østlandet slipper unna det meste.

OBS! Kautokeino målte hele minus 29,6 grader natt til torsdag, DNT-hytta Sandhaug på Hardangervidda målte minus 27,3, og Hovden minus 25,6 grader.