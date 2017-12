Bolighus tatt av større jordras

OSTERØY (VG) Deler av et bolighus på Osterøy er truffet av et jordras.

Alle nødetater er på stedet etter at deler av et bolighus er truffet av et jordras på Votlo på Osterøy i Hordaland. En kvinne er fraktet til sykehus med ambulanse.

Brannvesenet har også sendt klatregruppe og tungberging. De skriver på Twitter at det er et større jordras.

Evakuerer nabohusene

Politiet starter med å evakuere nærliggende boliger.

– Vi begynner å få en oversikt på stedet nå. Det har gått et ras på omtrent 7 ganger 25 meter. Vi har dialog med NVE for å vurdere den videre rasfaren, og derfor har vi evakuert boligene i nærheten, sier operasjonsleder Hans Eirik Thue i Vest politidistrikt til VG.

DELVIS ØDELAGT: Huset ble delvis truffet av raset torsdag morgen., Foto: VG-TIPSER

En kvinne var savnet etter raset, men er gjort rede for. Hun er fraktet til Haukeland sykehus med ambulanse.

– De andre som var i huset er uskadet, opplyser Thue.

Ifølge NRK bor det syv personer i huset som ble tatt av raset. Like før klokken 07.30 melder politiet at en person er gjort rede for etter å ha vært savnet.

RAS: Et hus er tatt av et større ras på Osterøy i Hordaland. Foto: VG-TIPSER

– Ser ikke så bra ut

Brannvesenet jobber nå med å få oversikt over situasjonen.

– Vi vet ikke så mye mer nå enn at det er et jord- og steinras som har gått gjennom huset. En person som var savnet, er nå gjort rede for, fraktet bort og ivaretatt av helsepersonell. Det er ingen flere personer som er savnet, sier Håkon Myking, vakthavende i 110-sentralen, til VG.

SPERRET ETTER RAS: Politiet har sperret av området omtrent en kilometer unna der raset gikk torsdag morgen. Foto: Tor Erik H. Mathiesen , VG

Han sier at huset har mye skader, ettersom raset gikk delvis gjennom det.

– Jeg kan ikke si så mye om hvordan det går med det, men det ser ikke så bra ut, sier han.

Vakthavende ved jordskredvarslingen hos NVE, Mads-Peter Dahl, sier til VG at de vil vurdere skredfaren fortløpende.

– Da jordskredet gikk var varselet for området på oransje nivå. Nå kommer kommer vi til å være i kontakt med Meteorologisk institutt og gjør en ny vurdering for hva nivået for hele Vestlandet kommer til å bli, sier han.



Jordskredvarsel for Vestlandet

De siste dagene har det regnet kraftig på Vestlandet, og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut jordskredvarsel i gul kategori for Vestlandet. I tillegg er det sendt ut flomvarsel i oransje kategori i indre strøk av Hordaland og Rogaland på grunn av regn og snøsmelting. Skalaen for varsling har fire kategorier: grønt (1), gult (2), oransje (3) og rødt (4), hvor rødt er det mest alvorlige.

– Vi har varslet kommunen om jordraset og har et mannskap på vei til Osterøy, sier Arne Søiland i NVE til VG.