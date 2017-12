«Birk» har truffet Vestlandet

Meteorologisk institutt sendte ut ekstremvarsel for Rogaland og Hordaland lørdag. Ekstremværet har fått navnet Birk, og allerede gitt nedbørsrekord i Bergen.

Meteorologisk institutt sendte tidlig lørdag ut ekstremvarsel for lille julaften.

– Vi har valgt å sende ut ekstremvarsel for Rogaland og Hordaland. Vi og NVE har også ute en del farevarsler. Det er farevarsel nivå fire for snøskred, og oransje varsel for flom og jordskred, sa statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid til NRK klokken 6.

Like før klokken 12 sendte Meteorologisk institutt også ut varsel om ekstremværet. I varselet skriver de at det fortsatt er ventet store nedbørsmengder lokalt, både i Rogaland og Hordaland.

I Rogaland er områdene nord og øst for Boknafjorden mest utsatt, mens det er i de indre strøkene i Hordaland en venter de høyeste nedbørsverdiene i forhold til normalen, skriver de.

Meteorologisk institutt har tidligere advart mot å reise over fjellene lille julaften på grunn av farlige værforhold.

TIDLIGERE UVÆR: Også for to uker siden blåste det kraftig på Askøy i Hordaland. Foto: Marit Hommedal , NTB scanpix

Frem med sandsekker i Bergen



I Bergen sier politiet at de foreløpig tar Birk med ro, selv om de har fått litt ekstra arbeid i løpet av natten.

Uværet har allerede satt ny døgnnedbørsrekord for desember i Bergen. Det er målt 93,9 millimeter regn i løpet av 24 timer. Den forrige døgnrekorden i Bergen i desember ble målt til 89,7 millimeter i 2004.

– Det regner, og er vått, men det gjør det jo ofte her vest, sier Eivind Hellesund operasjonsleder i Vest politidistrikt til VG.

Han sier politiet i natt har deltatt på å legge ut sandsekker i Kalfaret, fordi vannet bannet seg nytt elveløp med fare for å fylle opp kjellere i fjellsiden der.

– Det er nok brannvesenet og veivesenet som kan få noe arbeid i løpet av helgen. Foreløpig får vi inn en del meldinger på mye overvann på veiene, men nå i morgentimene er det bare Nye Sedalseveien som er stengt, sa Hellesund lørdag morgen.



Juleværet: Varsler hålkeføre

Sauda helt isolert

Like før klokken 10.00 meldte politiet om at en bro hadde rast ut på fylkesvei 607. Veien er nå stengt.

– Det er en elv og en foss der, så det er mye vann som har dratt med seg deler av brofundamentet, sier operasjonsleder Hellesund til VG.

For innbyggerne i Sauda er situasjonen dramatisk – kommunen er nå helt isolert på grunn av stengte veier. Én av veiene inn til Sauda er vinterstengt, mens den andre nå er stengt på grunn av oversvømmelse.

– Fylkesvei 520 ble stengt klokken 12.53. Når det er mye nedbør blir Svandalsfossen så stor at det er uforsvarlig å kjøre forbi. Det er ikke uvanlig at dette skjer når det er store nedbørmengder, sier Eirik Rydstad Skånøy i Vegtrafikksentralen.

Det er ventet mellom 100 og 150 millimeter nedbør lokalt i løpet av de 24 timene fra fredag kveld til tidlig lørdag kveld. Enkelte steder kan det også komme mer enn 150 millimeter. Indre og midtre strøk i Sunnhordland, samt områdene nord og øst for Boknafjorden, er mest utsatt.

Følg med på føremeldinger



Det er de indre strøkene i de to fylkene som kan vente seg mest nedbør, sammenlignet med normalen. Det er dermed også der skadepotensialet er størst, skriver meteorologene i sitt varsel. Nedbøren vil hovedsakelig komme som regn, også på fjellet.

– I tillegg er det ventet en god del vind, med opptil liten storm i Langfjella, sier Fagerlid, til NRK.

Han anbefaler folk å følge med på vær- og føremeldinger.

Birk har flere likhetstrekk med tidligere ekstremvær i området. Det er ventet kraftig pålandsvind i høyden når den milde og fuktige luftstrømmen kommer mot Vestlandet. Været er et resultat av et høytrykk over Biscaya og et lavtrykk i Nordland.

Uværet vil roe seg betydelige ned frem mot julaften og første juledag.

– Da roer den kraftige nedbøren seg, men det vil være vått og grått i store deler av landet denne julen. Det er egentlig bare Østlandet, Troms og Finnmark som stort sett slipper unna, sier Fagerlid til VG.



Dette er ikke første gang meteorologene advarer om dårlig vær i julen.