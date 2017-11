Bedring i snøkaoset på fjellet, men uværet kommer tilbake

Statens vegvesen har åpnet flere fjelloverganger etter et voldsomt snøvær på fjellet i Sør-Norge. Men vinden gir seg ikke før søndag.

– Nå bedrer det seg litt, sier trafikkoperatør Heidi Hauge Rasmussen ved Vegtrafikksentralen i Bergen til VG like etter klokken 20.

Flere fjelloverganger har fredag ettermiddag vært plaget med snø, isdekke og dårlig sikt.

– Vi har nettopp åpnet Hardangervidda for kolonnekjøring for alle, for det har bare vært kolonnekjøring for store kjøretøy der. Riksvei 52 ved Hemsedal er åpen for fri ferdsel og Haukeli har også blitt åpnet. E16 har vært åpen hele tiden

– Det er fortsatt dårlig sikt og litt vind, men det er såpass at det er mulig å kjøre der, sier Rasmussen.

Vinden øker igjen – ikke over før søndag



Uværet på Vestlandet og i fjellet løyer noe fredag kveld, men vinden skal øke på til sterk kuling og liten storm natt til lørdag og hele lørdag, forteller meteorolog Beathe Tveita i StormGeo.

– Lavtrykket ligger nå i havet nordvest av Møre og beveger seg i natt inn mot land, og da øker vinden, påpeker hun.

– Vi vil se at vinden dreier mer mot nord, men vi vil fortsatt ha sterk kuling og liten storm både på kysten og i fjellet. Den kraftige vinden er ikke over før vi kommer utpå søndagen, sier meteorologen.