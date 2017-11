Advarer om kjøreforholdene i store deler av landet: Flere trafikkulykker og stengte veier

Kraftig snø, regn og vind fører til trøbbel for bilistene. – Kjør etter forholdene, er den klare beskjeden.

Allerede natt til onsdag førte glatte veier til trafikale utfordringer, blant annet på E39 i Vest-Agder. Politiet i Agder melder også om glatte veier på E18 mellom Grimstad og Arendal.

Det var utforkjøringer Buskerud, Hordaland, Telemark, Trøndelag og Rogaland. Det er ikke meldt om alvorlige skader, men i Rissa i Sør-Trøndelag er skadeomfanget uklart for en bilfører som kjørte av veien. Føreren er ute av bilen og ved bevissthet, opplyser politiet.

I morgentimene opplyser Vegtrafikksentralen at store deler av veiene på Sørlandet har varierende kjøreforhold på grunn av snø og sludd som legger seg i veibanen.

– Vi har kalt ut alt av mannskap og har biler på alle veier som kan brøytes og tar imot henvendelser fra publikum, sier trafikkoperatør Andreas Larsen til NTB klokken 05.15.

Larsen anbefaler folk som ikke må ut på veiene, å holde seg inne.

– Jeg ville nok drøyd butikkturen litt. Men hvis du må ut og kjøre, vær oppmerksom, vis hensyn til andre trafikanter og kjør etter forholdene, sier Larsen.

Stengte veier og økt beredskap

Riksvei 7 over Hardangervidda, riksvei 13 over Vikafjellet, og europavei 134 over Haukelifjell er i morgentimene stengt som følge av uvær. Over riksvei 52 Hemsedalsfjellet er det kolonnekjøring.

I tillegg er flere fylkesveier i Sogn og Fjordane samt fylkesvei 313 over Nesheimfjellet i Hordaland stengt.

Bane NOR opplyser at de har høynet beredskapen på jernbanestrekningen Steinkjer-Bjerka i Nord-Trøndelag og Nordland som følge av den kraftige vinden. Også langs strekninger på Sørlandsbanen og Arendalbanen er beredskapen skjerpet.

– Når det er kraftig kastevind, kan det erfaringsmessig føre til at trær blåser inn på linjene. Når vi har høynet beredskapen, er vi raskere på plass hvis noe skjer, sier medievakt Harry Korslund til VG.

Lavtrykk fra vest

Det er et lavtrykk som kommer vestfra via Skottland, som fra i dag vil føre til vind, nedbør og stigende temperaturer, opplyste vakthavende meteorolog Ingrid Bentsen ved Meteorologisk institutt tirsdag.

– Fra Nordland og sørover blir det kraftig vind, og i Rogaland, Sunnhordland og Vest-Agder blir det mye nedbør. Nedbøren begynner nok som snø mange steder, og så blir det gradvis stigende temperaturer slik at nedbøren går over til regn, sier hun.

Sterk vind, opptil stiv kuling, er varslet for Østlandet og begge Agder-fylkene, før vinden minker utover dagen, ifølge varselet på Yr.

(Kilde: NTB/VG)