Advarer mot vanskelige kjøreforhold i store deler av landet

Kraftig snø, regn og vind fører til trøbbel for bilistene. – Vær obs, vis hensyn og kjør etter forholdene, er beskjeden.

– Det er ventet lokalt mye nedbør i Vest-Agder, Rogaland og Sunnhordland. I tillegg blir det mye vind med kraftige vindkast i fjellet på Vestlandet, i Trøndelag og i Nordland, sier statsmeteorolog Ingrid Bentsen til Dagbladet.

Også Østlandet og Sørlandet vil oppleve kraftig nedbør i form av snø og regn.

Allerede natt til onsdag førte glatte veier til trafikale utfordringer, blant annet på E39 i Vest-Agder. Politiet i Agder melder også om glatte veier på E18 mellom Grimstad og Arendal.

Det var utforkjøringer både i Telemark og Rogaland, opplyser politiet. Det er ikke meldt om noen skade.de

I morgentimene skriver Vegtrafikksentralen på Twitter at store deler av veiene på Sørlandet har varierende kjøreforhold på grunn av snø og sludd som legger seg i veibanen:

– Vær obs, vis hensyn og kjør etter forholdene.

I vest gjør uvær at riksvei 7 over Hardangervidda er stengt for kjøretøy under 7,5 tonn, mens det er kolonnekjøring for kjøretøy over 7,5 tonn.