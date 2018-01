2017: Et av de våteste årene noensinne

Nedbørsmengden her til lands var på 120 prosent av normalen i året som gikk. Siden år 1900 er det bare fem år som har vært våtere.

Fjoråret var preget av flere store flommer og ekstremnedbør, og det vises altså også igjen på statistikken.

Relativt våtest var det på Vestlandet, særlig Rogaland, der flere stasjoner fikk fra 125 til 175 prosent av normalen, opplyser Meteorologisk institutt.

Mest nedbør ble det målt på disse stedene:

* Gullfjellet (Bergen, Hordaland) 5057 mm

* Kritle (Etne, Hordaland) 4309 mm

* Hundseid i Vikedal (Vindafjord, Rogaland) 4238 mm

* Haukeland – Storevatn (Fjaler, Sogn og Fjordane) 4043 mm

* Brekke i Sogn (Gulen, Sogn og Fjordane) 3986 mm

Største døgnnedbør var 173,1 mm, og ble målt på Senumstad (Birkenes, Aust-Agder) den 1. oktober.

Uværet og store nedbørsmengder herjet i sommer og flere steder i Sør-Norge førte regnet til flom og stengte veier:

Man må tilbake til 2011 for å finne et våtere år for landet som helhet. Det året var nedbøren på 130 prosent av normalen, noe som er det høyeste siden målingsserien startet i 1900.

Det tørreste året var 1915, med 75 prosent av normalen.

Varmt år

Fjoråret var også relativt varmt, med en gjennomsnittstemperatur på 1,1 grad over normalen. Siden 1900 er dette det 20. varmeste året, ifølge Meteorologisk institutt.

Relativt varmest var det på enkelte stasjoner i indre strøk av Østlandet med omkring 2 graders avvik.

Sigdal i Nedre Eggedal i Buskerud hadde fjorårets høyeste temperatur – 31,8 grader den 27. mai. Den laveste temperaturen ble målt 4. januar i Kautokeino, og var på -42,4 grader.

2014 var varmest

På disse stedene hadde man den varmeste gjennomsnittstemperaturen i året som gikk:

* Snittemperatur: 8,9 °C: Lindesnes fyr (Vest-Agder), Kvitsøy–Nordbø (Rogaland) og Ytterøyane fyr (Flora, Sogn og Fjordane).

* Snittemperatur: 8,8 °C: Færder fyr (Tjøme, Vestfold), Oksøy fyr (Kristiansand, Vest-Agder), Lista fyr (Farsund, Vest-Agder), Slåtterøy fyr (Bømlo, Hordaland) og Røvær (Haugesund, Rogaland)

* Snittemperatur: 8,7 °C: Utsira fyr (Rogaland), Fedje (Hordaland), Haugesund lufthavn (Karmøy, Rogaland) og Torungen fyr (Arendal, Aust-Agder)

Siden 1900 er det 2014 som har vært det varmeste året, da temperaturen var på 2,2 grader over normalen. Kaldest var det i 1915, med 1,7 °C under normalen.

