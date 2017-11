1800 fremdeles strømløse etter stormen «Ylva»

Enkelte har vært uten strøm i nærmere 18 timer som følge av ekstremværets herjinger.

Omkring 1800 personer i Troms er fremdeles uten strøm, skriver Nordlys.

– Vi har hatt montører ute kontinuerlig, men både feilsøk og utbedring av feil har vært vanskelig på grunn av krevende værforhold med sterk vind, snøfokk og kraftige vindkast, opplyser Troms kraft til avisen.

Vindkastene skaper også fare for ras i Lønsdal, og Nordlandsbanen er derfor stengt mellom Mo i Rana og Rognan. Det er foreløpig ingen tilgjengelige busser på strekningen, ifølge NSB.

«Ylva» ser likevel ut til å ha roet seg ned mange hakk gjennom natten, og i de nordligste fylkene har politiet kun mottatt én henvendelse siden midnatt.

– Det har vært en melding i Narvik, og det har blåst litt i Ofoten, men ellers i Nordland har det vært fredelig, sier operasjonsleder Remi Johansen i Nordland politidistrikt til NTB rett før klokken 6 fredag morgen.

Meldingen fra Narvik gikk ut på at en del løse gjenstander var i ferd med å blåse av gårde ved Idrettens Hus. Entreprenør ble kalt ut for å sikre gjenstandene.

– Det er ut til at Ylva har passert oss, sier Johansen og får følge av sin kollega i nabodistriktet nordover.

– Her har vi ikke merket noe til uværet, så det tyder vel på at det har roet seg ned, sier operasjonsleder Steinar Gudmundsen i Troms politidistrikt. Det er fortsatt noen stengte veier i regionen, og det er for tidlig på morgenen til å si om noen av fergerutene blir berørt.

Heller ikke Finnmark politidistrikt har noe å melde tidlig fredag.

Ifølge et oppdatert varsel fra Meteorologisk institutt er det ventet sørøstlig full storm på utsatte steder i Troms, Ofoten, Salten og på Saltfjellet. Lokalt kan det komme kraftige vindkast på 30–40 meter per sekund.

I Ofoten, Salten og på Saltfjellet er vinden ventet å minke gradvis i løpet av fredag morgen, først i sør.