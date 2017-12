Væpnet aksjon i Sandnes: Beslagla øks fra ungdomsgjeng

En gjeng på mellom 20 og 30 ungdommer samlet seg i Sandnes i en truende konfrontasjon. Én tok frem en øks, og det har vært rapportert om et skytevåpen.

Politiet i Sandnes har lørdag bevæpnet seg i søket etter flere ungdommer som har rømt fra åstedet, etter at rundt 20 til 30 ungdommer samlet seg for en konfrontasjon, opplyser politiet.

– Det virker som om det var to fronter som samlet seg, og at det var noe de var uenige om, sier operasjonsleder Tor Helge Stavik i Sør-Vest politidistrikt til VG.

Konfrontasjonen fant sted utenfor kjøpesenteret Lurabyen i Sandnes. Politiet har senere kommet frem til at flere av ungdommene hadde vært på en fest i nærheten.

– Politiet har satt mye ressurser på stedet, ungdommene sprang i alle retninger. Vi har kontroll på en del av dem, og har tatt dem med i avhør, sier han.

Stavik forteller at politiet har bevæpnet seg i søket etter ungdommene, fordi det var snakk om at en av ungdommene hadde et skytevåpen.

– Det er ikke verfisiert enda. Én av ungdommene hadde også en øks fremme, sier han.

Stavik sier politiet jobber med å sikre seg beviser fra overvåkingskameraer ved kjøpesenteret.

– Ingen er skadde, sier Stavik, som forteller at politiet rakk å gripe inn før det kunne eskalere.