Uvær på Vestlandet: Takplater og trær tatt av vinden

Politiet på Vestlandet bekrefter at det er mye regn og vind i flere fylker.

I Sunndalsøra i Møre og Romsdal har vinden vært merkbar. Politiet skrev på Twitter klokken 4 at blikkplater, papp og deler av en vegg på et næringsbygg var tatt av vinden. I tillegg var takplater sett flygende i sentrum av kommunen, som førte til at riksvei 70 fra sentrum og Oppdølstrandtunnelen ble stengt. Både politi og brannvesen rykket ut for å sikre gjenstandene.

– Det blåser godt, men det er ikke mange meldinger om skader. Likevel kan mye skje enda, sier operasjonsleder Tove Anita Asp til NTB klokken 4 natt til torsdag.

I samme fylke, nærmere bestemt Ålesund, blåste et gjerde over ende og sperret en vei sent onsdag kveld. Gjerdet ble fjernet fra kjørebanen, skriver politiet i Møre og Romsdal på Twitter.

Lenger sør langs kysten, i Sogn og Fjordane og Hordaland, virker det noe roligere.

– Vi har fått inn to-tre meldinger om noen trær som har veltet og det regner og blåser godt, men utenom det har det vært rolig, sier operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt til NTB like før klokken 5 natt til fredag.

Torsdag ble det sendt ut varsel om mulig vind opp i orkan styrke langs vestkysten.

– Det vil være sørlig full storm langs hele kysten på Vestlandet, og det kan hende vi får vindstyrke opp i orkan ved Stad, sa statsmeteorolog Martin Granerød til NRK. Det verste været var ventet langs kysten av Sogn og Fjordane, Hordaland og Møre og Romsdal.

Magnussen bekrefter at de ikke har fått mange meldinger fra noen av de to fylkene.

– Men nå når folk våkner og skal ut og kjøre, er det mulig vi får inn flere meldinger om stengte veier på grunn av veltede trær og lignende, fortsetter han.

Vegtrafikksentralen Vest melder at på riksvei 7 ved Hardangervidda er det kolonnekjøring på grunn av dårlig vær.