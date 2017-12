Slik jakter privatetterforskeren utro nordmenn

Utstyrt med skjult kamera i alt fra briller til bilnøkler, avslører privatetterforskerne nordmenns sidesprang.

VGTV har blitt med en av privatetterforskerne på jobb, som har fått et oppdrag fra en mannlig klient som tror at en annen mann har et seksuelt forhold til kona hans.

Se se hvordan han jobber for å avsløre utro nordmenn i videovinduet over.

Mannen bak selskapet Etterforsker 1, Thomas Mathiesen, forteller at prislappen for å leie en privatetterforsker en helg ligger på rundt 20.000 kroner. Og spesielt hektisk har det vært i de siste månedene.

– I julebordsesongen er det mye moro og ekstra mange oppdrag, som gjerne kommer på kort varsel, sier Mathiesen, som videre forteller at han ikke har moralske betenkeligheter med måten virksomheten opererer på.

– Om kona er utro, så er det rett og rimelig at mannen kan få vite om det. Vårt mandat er å finne fakta, sier Mathiesen.

Se hvordan mannen bak selskapet svarer på kritikken i videoen under.





Datatilsynet mener imidlertid at metodene til selskapet er problematiske.

– Det er klart at folk vil synes dette er ubehagelig, og sikkert helt over kanten at noen tar bilder av dem, filmer dem, spaner på dem, registrerer bevegelsesmønsteret deres og kartlegger hva de holder på med. Det er jo etisk veldig betenkelig, og noe jeg tror alle ville reagert veldig, veldig sterkt på dersom de visste at de ble utsatt for det, sier direktør Bjørn Erik Thon.



– Er dette ulovlig?

– Det kan det være. I dette tilfelle registreres det jo opplysninger om en person som ikke aner det, og det er jo sånn at hvis man skal behandle data om et annet menneske, så må man ha et eller annet rettslig grunnlag.



Han får støtte fra advokat Jon Wessel-Aas, som mener det er ulovlig dersom etterforskerne bygger opp en base med opplysninger elektronisk, enten i form av logger, bilder eller video- og lydopptak.



– Lovstridig

– Da vil det etter loven regnes som behandling av personopplysninger, som ikke skjer i private formål, men i næring. Det vil være lovstridig, fordi de mangler lovlig behandlingsgrunnlag.

Thomas Mathiesen avviser overfor VG at hans selskap lagrer dataene de samler inn.

– Krenker partneren sin

VG-psykolog og samlivsekspert Peder Kjøs mener forholdet trolig har noen «usunne trekk» dersom man går så langt som å hyre inn en privatetterforsker for å spane på partneren sin.

– Mye kan tyde på at forholdet er preget av mistillit, og for noen er det å stole på noen et sårt tema. Det er jo menneskelig å være usikker og tvile, men det er ikke heldig å gå til det skrittet at man krenker partneren sin integritet på denne måten, sier han.

Oslo politidistrikt sier at de «ikke kan ikke vurdere lovligheten av denne virksomheten ut fra medieomtale», men at de ved en eventuell anmeldelse vil ta stilling til problemstillingen.

