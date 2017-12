Ville ikke bo i Nerdvika, nå får de viljen sin

Navnestriden er over. Folk i Nerdvika har fått gjennomslag for at de bor i Nelvika.

Gleden er stor i den lille bygda som huser 77 sjeler etter at Smøla kommune fikk gehør hos Statens kartverk.

Det var lokalavisen Nordvestnytt som først omtalte saken i sin papirutgave.

Norges morsomste stedsnavn I 2006 stemte 12.304 VG-lesere på Norges morsomste stedsnavn. Disse kom på topp: 1. Spermbanken ved Nesodden 2. Jokkegropa i Evenes 3. Knullskardet i Melhus

4. Runken i Lillesand

5. Pikkhaug i Sogndal

6. Skrukkefylla i Flå

7. Fetta i Tingvoll

8. Skrukkehølet i Lardal

9. Rompeskogen i Sandnes

Helge Nyhamn, planlegger i Smøla kommune, forteller at det var i 1991 at Nerdvika ble ført inn i Sentralt stedsnavnregister. Det ble ikke godt mottatt blant bygdefolket.

– Jeg har ikke hørt noen som har snakket om Nerdvika med gode ord. Alle jeg kjenner på Smøla sier Nelvika, og vil at det skal hete det. Det er stor glede nå, spesielt for de som bor der, sier Nyhamn til VG.

Husker du? Dette er Norges morsomste stedsnavn

Kommunen reiste navnesak

Det var i forbindelse med et veiadresseringsprosjekt at Smøla kommune bestemte seg for å reise navnesak hos Statens kartverk. Her ba de om at navnet ble tatt opp til ny vurdering.

– Både lokal uttale og nedarvet skrivemåte strider mot de vedtakene som er å finne i Sentralt stedsnavnregister for dette navnet, skriver kommunen, som har hatt saken ute på høring, i brevet til kartverket.

– Det var nesten litt opprør, sier Laila Skaret, nestleder i Nelvika Grendelag, til VG om stemningen i bygda da den i 1991 ble hetende Nerdvika.

– Vi har jo i alle år sagt Nelvika, også ut fra gårdsbruk som heter Nelvika og skolen het i sin tid Nelvik skole. Folk har hele tiden kalt bygda Nelvika og så plutselig ble vi hetende Nerdvika, forteller hun.

Les også: Språkrådet: Dette bør bli navnet på ny storkommune

Link til guden Njord

Statens kartverk opplyser at de i sin tid gikk inn for Nerdvika med rd fordi uttalen av stedet er Nælvikja.

– Det ble tolket slik at navnet kan ha noe med gudenavnet Njord å gjøre. Historisk sett kommer nemlig tykk l av kombinasjonen r og d. Det var det som lå til grunnen for skrivemåten med rd, forteller Nils Jørgen Gaasvik, stedsnavnansvarlig hos Statens kartverk Midt-Norge.

– Men nå har dere gitt etter?

– Vi har gitt etter fordi det går an å bruke vanlig l for å markere at det er en tykk l, som i sola. Dermed er det i samsvar med hvordan navnet uttales og skrivemåten de som bor der er mest fortrolig med samt et sterkt ønske lokalt og fra kommunen.

Det har vært full lokal høring om saken i tillegg til at det foreligger en tilråding fra den såkalt stedsnavntjenesten, et rådgivende organ under Språkrådet.

Fikk du med deg? Dette er verdens styggeste stedsnavn

Posten brukte Nerdvika

Men navnet Nerdvika har vært brukt tidligere, blant annet av Posten fra rundt 1930 til 1960.

Bygda har ifølge grendelaget i tidligere tider også blitt kalt for Nerwighen, Nelvigen, Nellevig, Nelvik, Nælviken og Nervika.

– Det er veldig ålreit dette. Det skiltet som sier nerd gjør ikke godt i sjela, sier Laila Skaret i grendelaget.

Se dansk skilt klassiker til glede for nye lesere

Nyhamn mente de hadde en god sak, men ble likevel gledelig overrasket da de fikk beskjeden fra kartverket i forrige måned.

– Det har litt å si for dem som bor der. Det kan bli stigmatiserende å ha et grendenavn som det kan knyttes litt forskjellige tanker om, avslutter han.