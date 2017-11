Ung gutt sekunder fra på bli påkjørt: Se den utrolige reaksjonen fra lastebilsjåføren

En buss slipper av skolebarna midt i veien, så kommer lastebilen i full fart.

19. juni i år kjører en buss på riksvei 7 i Gol. Bussen kjører forbi buss-stoppet, men sekunder etter stopper bussen midt i veien. Fem skolebarn går av.

– Jeg tenkte det verste, sier Tor-Bjørn Kyrkjebø. Det var hans bilkamera som fanget hendelsen. Kyrkjebø er langtransportsjåfør og kjørte denne dagen en rute som gikk gjennom Herad rett sør for Gol i Buskerud.

Like etter at barna har gått av bussen, forsøker to av barna å krysse veien. Plutselig kommer en lastebil i full fart i det motsatte kjørefeltet.

Foto: Tor-Bjørn Kyrkebø

Utrolig reaksjon

– Jeg blinka med langlysene og sto på hornet. Jeg håpet at ungene skulle se på meg i stede for å løpe over veien, sier Kyrkjebø.

Sjåføren i lastebilen klarer på utrolig vis å stoppe i tide, og barna slipper unna med skrekken. Kyrkjebø hyller lastebilsjåførens reaksjonsevne, men reagerer på at ikke buss-sjåføren stoppet.

– Han kjørte bare videre, han må jo ha sett det!

Om det var Kyrkjebø sine signaler til lastebilsjåføren som reddet dagen vites ikke, men Tor-Bjørn sier barna var utrolig heldige.

– Jeg ble heit i toppen. Det kunne gått mye verre, sier Kyrkjebø,

– En klar feil

– Det er slettes ikke bra. Buss-sjåføren gjør en klar feil. Det er absolutt sånne ting man aldri skal gjøre, sier Kommunikasjonssjef i Nettbuss AS, Dag Bones.

Bones sier saken skal følges opp og at Nettbuss vil komme til bunns i hvorfor sjåføren stopper på dette stedet.

– Vi må få høre sjåførens versjon, men på generelt grunnlag så skal bussen alltid stoppe på holdeplassene, sier Bones.

Bones understreker at dette er en fryktelig farlig situasjon, som heldigvis endte godt denne gangen.

– Vi jobber kontinuerlig med trafikksikkerhet. Og kartlegger uønskede hendelser. Dette er en risikovurdering, sier Bones.