Tok taxi fra København til Oslo - stakk fra regningen

Mannen i starten av 40-årene tok taxi fra København i 2017. Da han kom til Oslo i 2018 stakk han fra regningen.

Det var like etter klokken 01 natt til mandag at politiet fikk en telefon fra en taxisjåfør som ikke var spesielt fornøyd med starten på det nye året:

Etter å ha brukt drøye seks timer på å kjøre en godt beruset nordmann fra København til Abildsø i Oslo hadde mannen forlatt taxien uten å betale. Regningen? 12.500 danske kroner.

– Da de kom frem til stedet forduftet mannen inn i leiligheten. Det å ta taxi fra København til Oslo er jo en kostbar affære, så jeg skjønner godt at sjåføren kontaktet oss, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo-politiet til VG.

Etter litt frem og tilbake fant politiet riktig leilighet. Da de tok seg inn fant de taxikunden sovende i sengen.

– Han ble vekket av politiet. Han er godt beruset, men vi er nå i leiligheten hvor han prøver å betale med kort, så dette ordner seg. Han har ikke gitt noen forklaring på hvorfor han skulle til Oslo, sier Pedersen.

Til sammen må han ut med omtrent 18.000 norske kroner for turen gjennom tre land.

Som om ikke taxisjåføren hadde hatt en strabasiøs nok start på det nye året: Like etter klokken 03 melder politiet at taxien gikk tom for strøm utenfor den aktuelle leiligheten - og at den derfor måtte få hjelp av en tauebil.