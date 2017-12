Skulle bare på butikken – tok feil bil på vei hjem

Etter å ha handlet på Joker på Strømmen klarte en elbil-eier å kjøre av gårde i feil bil.

Kjøpmann Muhammad Arfan-Ul-Haq forteller til VG at han mandag ble kontaktet av en kunde ikke kunne finne igjen bilen sin på parkeringsplassen utenfor Joker på Strømmen.

– Vi sjekket overvåkningskameraene og oppdaget at det hadde stått to like biler på parkeringsplassen, sier Arfan-Ul-Haq.

De to bilene skal ha vært identiske: grå og av typen Nissan Leaf.

Kunden som savnet bilen sin kunne etter hvert konstatere at hun hadde hatt med seg to nøkler, og at en av dem lå igjen inne i bilen. Dermed hadde det vært mulig for eieren av den «identiske» bilen å starte feil bil.

Politiet på Romerike la mandag ettermiddag ut en melding om hendelsen.

Kjøpmannen kontaktet etter hvert politiet for å få hjelp til å finne ut hvem som eide bilen som sto igjen.

– Vi fikk varslet personen og nå har de fått byttet tilbake bilene, forteller Arfan-Ul-Haq.

