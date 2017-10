Se, et albinorådyr!

Etter flere kvelder og morgener på jakt etter bildet av albinorådyret, stirret det plutselig inn i kameralinsen. – Veldig sjeldent, sier ekspert.

Bildet av albinorådyret ble knipset på Dovre av naturfotografen Even Agerup (22).

– Jeg bor på Dovre og fikk et tips om et hvitt rådyr som holder til i en skog i nærheten her. Jeg har aldri hørt om noe slikt før, så jeg ønsket å finne ut av det, sier han til VG.

Les også: Sjekk den «halvbino»-elgen!

Etter mange kvelder og morgener ute på leten etter rådyret, fikk han endelig lønn for strevet.

KNIPSET BILDET: Even Agerup. Foto: privat

– Plutselig så jeg noe som lyste opp i skogen!

Agerup forteller at han med dette bildet ikke gir opp jakten på flere gode bilder av albinorådyret.

Utrolig historie: Elg ramlet gjennom tak og ned i hundegård

Albinisme skyldes en genfeil som fører til redusert evne til å danne fargepigment. Ekte albinoer har rød øyne, fordi de ikke har pigmenter i øynene.

– Albinorådyr er veldig sjeldent, slår Atle Mysterud fast, som er rådyrekspert og professor i økologi ved Universitetet i Oslo.

Han sier at rådyret er det man kaller delvis albino.

– Hvite elger er mer vanlig, men meldinger om albinorådyr dukker opp fra år til år, sier Mysterud.

Fikk du med deg? Pelle (41) ble jaget opp i lyktestolpe av illsint elg