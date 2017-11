Pizzabommert - bakte 48 pizzaer én dag for tidlig

Pizzanini i Horten fikk en kjempebestilling på pizzaer, men bommet på leveringsdatoen.

De 48 pizzaene stod rykende klare mandag. Men det var ikke før tirsdag at bedriften skulle ha pizzaene. Så i dag var det på'n igjen.

– De ringte på fredag, men det var mye å gjøre og dermed litt hektisk. Vi hørte henne litt dårlig, siden det var litt bråk i baren hos oss, forteller daglig leder Rossi Nilsen til VG.

Det var Tønsbergs Blad som først omtalte saken.

Les også: Maleriet ble solgt for noen hundrelapper – nå kan eieren få 800 millioner

Bestilleren ringte før helgen kun for å varsle om at det kom en større bestilling på mandag, og at hun da ville ringe opp igjen med beskjed om hva slags pizzaer de skulle ha. For levering på tirsdag.

– Vi forsto at det var mandag hun skulle ha pizzaene, men det var tirsdag hun skulle ha dem. Sånt skjer. Det var et hendelig uhell, det var ikke deres skyld, sier Nilsen som tar det hele humoristisk.

Fikk du med deg? Trodde dette var en udetonert bombe

Facebook-rush

Da tabben ble oppdaget, la han ut på Facebook at 33 ferdigstekte pizzaer kunne kjøpes for 130 kroner - og Horten-folket lot seg ikke be to ganger. Vanlig pris for disse pizzaene er nemlig 269 kroner.

– Ved 19-tiden var alt borte, forteller Nilsen, som også ga bort noen pizzaer og lot de ansatte spise seg gode og mette.

– Ingen pizzaer skulle gå i søpla for å si det sånn, legger han til.

For et par tre år siden skjedde noe lignende, men da var det ikke snakk om like mange pizzaer.

Les også: Gerrold holdt ut og satte ny, syk rekord.

Og etter at saken har vært omtalt i Tønsbergs Blad, Gjengangeren og Fredrikstad Blad har det vært et rykende pizzasalg.

– Det må være den beste tirsdagen så langt i år. Vi hadde solgt over 100 pizzaer før klokken 17, sier Nilsen.

Og firmaet som opprinnelig hadde bestilt 48 stykker økte bestillingen til 53.

Husker du? Elgen tok Siw på senga