Mistet bussen – ble millionær

Snakk om hell i uhell!

19 år gamle Amalie Engen mistet bussen med få minutter mandag ettermiddag, og ble nødt til å vente på den neste. Ventetiden skulle vise seg å bli lukrativ.

For å slå ihjel tiden kjøpte Engen fire skrapelodd på Narvesen. Tre av dem ga ingen gevinst, det fjerde bød på den store overraskelsen: én million kroner.

– Jeg trodde ikke det jeg så først, og måtte sende bildet av vinnerloddet til pappa for å høre om jeg så klart, sier Engen til Norsk Tipping.

Ifølge tippeselskapet er sannsynligheten for å skrape frem toppgevinsten på én million kroner på 1 til 600 000.

19-åringen, som går siste året på videregående skole, forteller at en god del av pengene skal spares, men litt moro skal det bli. Engen planlegger blant annet å ta lappen, kjøpe bruktbil, og å ta med foreldrene på en ferietur.

– Tenk at jeg kan gjøre alt dette. Jeg er så glad jeg kom for sent, sier den nybakte millionæren.