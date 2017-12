Fant igjen gifteringen på Rema 1000

Etter å ha slått seg til ro med en tapt giftering for all fremtid, kom ekteparet over et overraskende innlegg på Facebook.

– Er det mulig!, tenkte jeg. Vi bare så på hverandre, og tenkte at dette er jo helt utrolig, forteller Mari Kristine Holmer Pisani til VG.

Når eller hvordan mannens giftering forsvant, er ingen av dem sikre på. Da den tidligere denne uken dukket opp på nærbutikkens Facebook-side, trodde hverken Kristine eller Alexander Pisani sine egne øyne.

– Utrolig hvis dette stemmer!



Siden viste bildet av gifteringen, med en tekst om inskripsjonen, og en oppfordring om at folk skulle dele bildet.

Hjelp oss å finne riktig eier til ringen.

Din Kristine 16.6.2007

Eier tar med seg attest

Kristine kunne ikke skjønne annet enn at det måtte være ektefellens ring.

Hei. Dette er helt utrolig hvis dette stemmer! Denne er mistet for 1-2 år siden... Alt stemmer, den er nødt til å være mannen min sin!, skrev hun som svar på innlegget.

Og visst hadde hun rett. Da de troppet opp på butikken dagen etter, lå ringen som mannen, til Kristines frustrasjon, hadde mistet der. Selv er Alexander usikker på hva som egentlig kan ha skjedd.

– Den må bare ha falt av fingeren, uten at jeg har merket det. Jeg oppdaget det lenge etterpå, jeg tror det er halvannet eller to og et halvt år siden, forteller Alexander Pisani.

Teorien hans var først at ringen må ha satt seg fast i en arbeidshanske eller lignende. Ettersom det er i den aktuelle Rema 1000-butikken de vanligvis handler, kan det likevel se ut som det er der uhellet har skjedd. Men nøyaktig når eller hvordan Alexander kan ha mistet gifteringen, er han usikker på.

– Da jeg oppdaget det var jeg med Kristine, så jeg fikk ikke noen problemer med å bortforklare det. Det var ikke veldig dårlig stemning, selv om det var litt kjipt, forteller Alexander.

– Han er en surrebukk



Kristine på sin side må medgi at hun kjente på skuffelsen da de oppdaget tapet.

– Jeg synes jo det var litt dårlig. Men han er en surrebukk, så det var ikke noen stor overraskelse, forteller hun.

Alexander innrømmer at det ikke er helt ulikt ham å miste småting.

– Jeg er ikke så flink med nøkler, kan du si.

Nå er ringen tilbake hos sin rettmessige eiers ringfinger. Alexander har også planen klar for hvordan den skal bli sittende nettopp der.

– Den er litt stor på fingeren. Det er planen å få ordnet veldig kjapt, lover han.