Bjørg fant lommebok med 45.000 kroner - hylles av politiet

Bjørg Teigen (52) ble skjelven da hun så innholdet i lommeboken noen hadde mistet.

På en spasertur i Skien fredag, oppdaget hun plutselig en lommebok i veien foran seg.

– Jeg tenkte at jeg fikk finne en vekter inne på kjøpesenteret ved siden av, siden det var så langt til politistasjonen. Da vi i fellesskap sjekket innholdet, ble jeg helt skjelven, sier hun til VG.

45.000 kroner



Da sedlene i diverse valører var tellet, var de oppe i 45.200 kroner. Vekteren ville levere lommeboken direkte til politiet når vakten hans var over.

Litt senere ringte politiet til den ærlige finneren.

– Jeg ble rørt. Politiet takket for at jeg hadde levert den inn og sa at det slettes ikke er alle som ville gjort det, og at eieren var overlykkelig. Jeg tror de fleste ville gjort som meg, jeg skjønner ikke at dette er noe å gjøre noe nummer ut av. Jeg angrer ikke - jeg ville gjort det samme igjen, sier hun beskjedent.

Bjørg ble først intervjuet av Varden (bak betalingsmur).

Hylles av politet



Politiet og eieren bestemte at hun skulle få finnerlønn. De la ut flere meldinger på Twitter der de hyller Bjørg for den ærlige innsatsen.

– Det finnes ærlige mennesker. Eieren har fått lommeboken tilbake med alt innholdet, og finneren fikk den lovregulerte finnerlønnen som i dette tilfellet var en god sum penger. Eieren var kjempeglad og den ærlige finneren fikk sin fortjente takk, skrev politiet.

Operasjonsleder Tore Gridem i Sør-Øst politidistrikt sier til VG at det ble gitt finnerlønn. Han har ingen informasjon om hvorfor eieren gikk med så mange kontanter på seg.

– Jeg håper alle vil være så ærlige som denne finneren. Du har også krav på finnerlønn, det er fastslått i lov om hittegods, sier han.

– Jeg tror det var rundt 4000 kroner jeg fikk. Det er helt fantastisk, sier Teigen.

Kafé-besøk og ny vifteovn



– Hva skal du bruke pengene til?

– En venninne og jeg gikk på kafé i går. Og så skal jeg kjøpe en ny vifteovn jeg skal ha i kjelleren i vinter, sier hun.

