Utfordret til å bære 6 meter høy nisse opp på Europas høyeste sjøklippe

Først julepyntet de kameraten Harry Gulestøl hus i hemmelighet med julelys og en seks meter høy nisse. Så kom Harry med hevnutfordringen: Bær nissen opp på Hornelen, Europas høyeste sjøklippe.

– Vi måtte jo ta utfordringen. Det ble litt av en tur, forteller Gulestøls kamerat Jan Fredrik Fosse lattermildt.

VG skrev i forrige uke om hvordan Fosse og kompisen Per Arild Frøyen fant frem stiger, lånte lift og snikdekorerte huset til Harry i Kalvåg på Frøya i Bremanger kommune, mens han og kona Ann Irene var på Kurt Nilsen-konsert i Bergen. I tillegg til å dekorere Harrys hus med massevis av lys, satte de også en nesten seks meter høy oppblåsbar nisse på tunet hans.

Allerede da varslet Harry at han ikke ville la kompisene han har kjent hele livet komme unna rampestreken.

– Ja, vi må finne på noe tilbake. De kan ikke gjøre dette uten å få noe tilbake. Men nøkkelen med en god hevn er at den kommer overraskende, sa han til VG.

HØYTSVEVENDE NISSE: Nissen og to blide nissefraktere på toppen, Janniken Brenden Frøyen (t.v.) og Jan Fredrik Fosse. Foto: PRIVAT

Brukte ni timer

Og overraskelsen kom: Som svar på kameratenes fantestreker fikk de en utfordring de sent vil glemme. Som hevn oppfordret Harry dem til å bære den enorme nissen opp på toppen av Hornelen, Europas høyeste sjøklippe, som ligger 860 meter over havet.

– Jeg er jo ikke spesielt glad i masse julepynt, det var jo derfor de satte i gang med denne spøken. Med denne utfordringen tenkte jeg at nå kan nissen få luftet seg litt, og i tillegg fikk kompisene mine et fantastisk julekortbilde, ler Harry Gulestøl.

– Fra gammelt av er det knyttet mange sagn til fjellet, blant annet at det er en samlingsplass for hekser på sankthansaften. Jeg tenkte det var på tide å skape litt nissehistorie der også, ler han.

JULESTEMNING: Slik så huset til Harry Gulestøl og Ann Irene Gulestøl ut da de kom hjem fra konsert tidligere i desember. FOTO: PRIVAT

Lørdag tok Fosse og tre andre venner beina fatt. I sekkene hadde de den oppblåsbare nissen, et motorsykkelbatteri til å blåse nissen opp med, og norske flagg.

– Utstyret veide rundt 20 kilo. Hornelen i Bremanger er jo en populær turdestinasjon på sommeren, men et var ikke helt enkelt å komme seg opp på toppen vinterstid. Vi brukte både truger og ski, og noen partier var veldig isete, forteller Fosse.

– Liten seremoni

Turen tok til sammen rundt ni timer. Rundt klokken 14.00 lørdag vaiet nissen i vinden fra toppen av sjøklippen.

– Nissen er jo så stor at den var lett å se den for alle i bygda. Så jeg tror vi skapte god julestemning for mange i dag, ler Fosse.

SKAPTE JULESTEMNING: Nissen var godt synlig fra bakken, og mange tok bilder av det uvanlige nissesynet. Foto: PRIVAT

– Vi hadde en liten seremoni der oppe, med norske flagg og fotosession. Det er ikke så mange som hadde forventet å se en svær nisse på Hornelen, så det ble et uventet motiv på årets julekort.

Fosse mener kameraten Harry Gulestøl egentlig har blitt veldig glad i nissen.

– Han var i hvert fall livredd for at den skulle bli ødelagt på turen. Nå står den trygt på tunet hans igjen, så får vi se om det blir flere ekspedisjoner på nissen før jul. Nå er vi i hvert fall skuls. Men man vet aldri om det dukker opp nye nisse-ekspedisjoner.

Harry selv synes også nissen skal få stå i fred på tunet resten av julen.

– Jeg tror det er best. Så får vi se om det kommer nye eventyr for den neste år.