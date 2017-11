Puerto Rico: – Det var ille før orkanen. Nå er alt forferdelig

PUNTA SANTIAGO (VG) Millioner av trær er veltet. Kraftledningene har kollapset. Kjøpesentre er smadret. Mennesker uten elektrisitet bor i søppelberg.

Vi kjører på oversvømte veier i Puerto Rico og møter mennesker i nød overalt. Elendigheten har ingen ende.

Det er vanskelig å fatte at det snart er to måneder siden kategori 5-orkanen Maria herjet øyen i Karibien. 3,4 millioner amerikanske statsborgere bor i det USA kaller amerikansk territorium. Fortsatt er minst to millioner uten strøm. Torsdag kveld kollapset en ny strømgenerator slik at bare 18 prosent av befolkningen hadde lys.

Det er lite å se til FEMA (Federal Emergency Management Agency) som president Donald Trump har skrytt så mye av.

VG drar til den populære strandbyen Punta Santiago nær Humacao, et av de hardest rammede områdene.

Her har ingen elektrisitet. Den normalt nydelige stranden er helt øde, full av trær og søppel. Butikker og restauranter er ødelagt og stengt, de aller fleste bygninger har store ødeleggelser. Postkontoret er helt dødt.

Stinker

I et lite hus, med fullt av vann og søppel i hagen, og klær til tørk på snorer overalt på tomten, bor seks mennesker. Det stinker fra kloakken ute i gaten. De har ingen elektrisitet.

Familien mistet nesten alt da Maria kom. De flyktet inn i naboens hus som også har en andreetasje, men 11-årige Heiziel ble dratt med av vannmassene, før storebror Angel fikk tak i ham og trolig reddet livet hans.

– Vi trodde ikke at det kunne skje, at havet skulle feie inn over huset vårt, sier de.

Familien inviterer VG inn i huset hvor kjøleskap og møbler er noe de har fått låne av naboer. De tar oss med inn på et soverom og viser oss det knuste vinduet de måtte flykte gjennom da de enorme vannmassene presset seg inn i huset.

Syv uker senere er de sterkt preget av den miserable hverdagen.

VG I PUERTO RICO: USA-korrespondent Robert Simsø (til venstre) og fotograf Thomas Nilsson.

– Vi får ikke sove her, vi klarer ikke å slappe av. Vi prøver å rydde hver dag, men vannet kommer tilbake, sier 38 år gamle Elisela Rivera, som bor her med sine tre barn, ektemannen Joseph (27) og svigermor Maria.

Svigermoren reiste fra Georgia da hun ikke fikk kontakt med familien etter orkanen. Siden har hun blitt for å hjelpe til.

De lever på Eliselas matkuponger som er på 280 dollar i måneden - for hele familien. Elisela mistet jobben som legesekretær etter orkanen.

– Min mann er også arbeidsledig. Naboer og den lokale kirken hjelper oss. Men hvis ikke ting blir bedre her i løpet av et par måneder, må vi dra herfra. Ting var ille nok før orkanen. Nå er alt forferdelig.

– Hvor skal dere dra?

Puerto Rico Puerto Rico er amerikansk territorium, men innbyggerne får ikke stemme i presidentvalgkampen. Puerto Rico har en representant i Representantenes Hus i Kongressen. Denne kan kun stemme i noen få saker.

– Vi vet ikke. Kanskje til et sted på fastlandet i USA.

Selv om familien har mer enn nok problemer selv, tilbyr de VG kald Cola som yngstemann kommer syklende med. I denne byen hjelper de hverandre. Elisela viser frem gassovnen de har fått låne av en venn.

Men hun forteller at det begynner å bli slutt på kampviljen. Barna hennes har vært syke flere ganger etter Maria som kom bare en drøy måned etter den forrige orkanen, Irma.

– I dag er det bursdagen min, sier hun når VG spør om navn og alder på alle i familien.

Feiring blir det lite av.

– Vi har ingen penger, vi har ingenting. Men det er greit, det, sier hun.

– Hvem har gitt dere hjelp?

– Vi har i realiteten ikke fått noen hjelp fra lokale eller føderale myndigheter. Nasjonalgarden har riktignok ryddet mye i selve byen. Og kirken har hjulpet oss. Og naboer, sier Elisela. Tårene tvinger seg frem.

Enorme kostnader

• Det kommer til å koste opp mot 80 milliarder dollar å bygge opp Puerto Ricos infrastruktur, en øy som allerede har en ekstern gjeld på over 70 milliarder dollar.

• I tillegg henger Puerto Rico etter med ufattelige 50 milliarder dollar i innbetalinger til fremtidige pensjonsutbetalinger til en stadig eldre befolkning.

• Det er flere tall som er dystre for Puerto Rico: Nær 40 prosent mangler rent drikkevann selv om FEMA ifølge egne rapporter deler ut flere hundretusen liter hver dag.

Selv den vakre hovedstaden San Juan er mørklagt på kvelden. Noen butikker og restauranter har generatorer som holder forretningene gående. Mange steder er det helt svart.

Over 100.000 mennesker har allerede flyktet til USA i håp om et bedre liv. Flyene ut er fulle. Men mange er fortsatt igjen og kjemper.

Jose Serrano og samboeren Omayra Martinez inviterer VG inn i kjellerleiligheten i Punta Santiago mens de bærer ut knuste gulvfliser.

– Vi har fått hjelp fra Nasjonalgarden, Røde Kors, den lokale kirken, men ikke FEMA. Men vi klager ikke, sier Omayara, som tror det minst blir sommer før byen kommer til liv igjen.

– Føler dere at dere er glemt av amerikanske myndigheter?

– Nei, tvert imot. De har hjulpet til. Men de har ikke tid til å rekke overalt, svarer Jose, som er politimann.

Nede i gaten er to gravemaskiner og en lastebil i gang med å rydde i ruinene. Det er det eneste vi ser til redningspersonell i Punta Santiago.

OPPGITT OVER TRUMP: Jose Castillo, Josean Castillo og Eliz Castillo bor nær stranden i Punta Santiago og har ikke sett mye til myndighetene over syv uker etter orkanen Maria. Foto: Thomas Nilsson, VG

Ved den normalt travle stranden bor Jose Castillo (66), Eliz Costello (31) og Josean Costello (34). De flyktet opp på taket da vannmassene kom.

– Vi trodde ikke det skulle bli så ille. Da hadde vi evakuert tidligere. Jeg gjorde en tabbe der, sier Jose mens han viser oss ødeleggelsene på tomten. De har fått litt hjelp fra lokale myndigheter, men ikke de føderale.

Og de synes Trumps besøk på øya 3. oktober var en vits.

– Trump besøkte bare det området hvor de velstående bor, inne i San Juan, hvor ødeleggelsene var små. Han skulle ha kommet hit. Her ville han sett hva som har skjedd, sier Eliz Costello.