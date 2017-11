De mistenkelige sporene mot Trumps team

NEW YORK/WASHINGTON (VG) Uansett hvor mange medarbeidere som blir sparket eller arrestert, fastholder Donald Trump at hele Russland-sporet er oppdiktet.

Men til å være fri diktning, støttes FBIs løpende etterforskning av en mulig sammensvergelse mellom Trumps valgkampteam og Russland av usedvanlig mange fakta.

VG har sett nærmere på hva som er fakta og hva som fortsatt er uavklart i saken som forfølger USAs 45. president:

• Det er et faktum at Trumps valgkampsjef Paul Manafort og hans assistent Rick Gates mandag morgen meldte seg for FBI i Washington etter at de fredag blant annet ble siktet for å ha konspirert mot USA.

Disse siktelsene og pågripelsene kommer som et resultat av spesialetterforsker Robert Muellers etterforskning av mulige bånd mellom Trump-medarbeidere og Russland, selv om siktelsen på 31 sider ikke omtaler en direkte konspirasjon med Russland. Trump kvittet seg med Manafort som valgkampsjef i 19. august 2016, fem dager etter at New York Times avslørte at Manaforts hadde fått 12,7 millioner dollar for sitt arbeid for den prorussiske ukrainske regjeringen.

Øvrige Trump-medarbeidere, som tidligere pressesekretær Sean Spicer, har prøvd å fortelle at Manafort hadde en bagatellmessig rolle i valgkampen, til tross for at han altså var valgkampsjef. Manafort hadde hovedansvaret for å samle nok delegater om Trump på republikanernes landsmøte i juli 2016.

• Det er et faktum at Trumps tidligere utenrikspolitiske rådgiver George Papadopoulos ble pågrepet for en måned siden etter å ha innrømmet å ha løyet til Muellers etterforskere om sin kontakt med en London-basert professor han visste hadde kontakter i Kreml. Epostene som ble frigitt i rettsdokumenter mandag viser at Papadopolous som Trumps rådgiver jobbet hardt for å få en dialog mellom Trump og Vladimir Putin, og at han korresponderte med blant andre Manafort om dette.

MÅTTE GÅ: Her er Paul Manafort 17. august 2016, bare to dager før han ble fjernet, med Trump-rådgiver Kellyanne Conway ved sin side. Foto: Carlo Allegri, REUTERS

I en tweet tirsdag kaller Donald Trump rådgiveren sin for en ung, frivillig uten noen reell posisjon, noe som ikke helt harmonerer med lydbåndopptak fra et intervju med Washington Post hvor Trump beskriver ham som en «olje- og energikonsulent, en strålende fyr». FBI beskriver i rettsdokumentene Papadopoulos som en «proaktiv samarbeidspartner» etter arrestasjonen, noe som betyr at han aktivt har samarbeidet. Det åpner for muligheten at han har gått med mikrofon for å skaffe bevis mot andre. En annen tidligere utenrikspolitisk rådgiver for Trump, Carter Page, er også i søkelyset for sin kontakt med Russland.

Jusprofessor: Derfor er dette alvorlig for Trump

• Det er et faktum at Donald Trump sparket FBI-sjef James Comey som ledet etterforskningen av Russlands innblanding i valgkampen. Det er et faktum at Trumps medarbeidere først sa at sparkingen kom etter en anbefaling fra visejustisminister Rod Rosenstein, blant annet på bakgrunn av Comeys håndtering av Hillary Clintons epostskandale. Men i et eksplosivt NBC-intervju like etter gikk Trump imot sine egne medarbeidere og sa at han hadde tenkt på å sparke Comey før han fikk Rosensteins anbefaling, og han ikke var fornøyd med den jobben Comey gjorde. Trumps tidligere sjefstrateg Steve Bannon sa offentlig at denne sparkingen er den «største tabben i moderne, politiske historie».

James Comey påstår to vesentlige ting om hva som skjedde mellom ham og Trump i et møte før han fikk sparken: 1) At Trump ba ham offentlig si at presidenten personlig ikke etterforskes. 2) At Trump ba ham droppe etterforskningen av Michael Flynn, fordi han var en fin fyr, hvilket bringer oss over på neste punkt.

ANKLAGER TRUMP: FBI-sjef James Comey ble sparket av Donald Trump. Han anklager presidenten for å ha krevd lojalitet fra ham under Russland-etterforskningen han ledet. Foto: Brendan Smialowski, AFP

• Det er et faktum at Trump kvittet seg med sin første nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn. Trump har forklart seg uklart om hva som er årsaken, men har i et intervju innrømmet at det var fordi Flynn forklarte seg usant til visepresident Mike Pence om sin kontakt med Russland, blant annet personlige møter med den russiske USA-ambassadøren Sergej Kisljak.

Flynn sa heller aldri fra om at han fikk 33 000 dollar for å holde en tale under en galla i Moskva, med Putin til stede, bare to måneder før han var en del av Trumps kampanje. Michael Flynn ble også felt fordi han på sikkerhetsskjemaet for å jobbe i Det hvite hus aldri oppga at han hadde jobbet som utenlandsk agent for tyrkiske interesser, noe han tjente store penger på. Det er et faktum at Trump etter sparkingen tvitret at Flynn var en «fantastisk mann» og «at det er veldig synd hva som skjedde med ham».

• Det er et faktum at Donald Trump junior sa ja til å møte den russiske advokaten Natalia Veselnitskaya på hans kontor i Trump Tower i juni 2016, med løfter om hun hadde med seg ufordelaktig informasjon om Hillary Clinton. Dette bevises av epostene Trump junior selv la frem etter press fra New York Times som var i ferd med å publisere dem. Det er et faktum at Paul Manafort og Trumps svigersønn Jared Kushner også var til stede på dette møtet. Alle i Trumps leir har gjentatte ganger sagt at det ikke kom noe nyttig ut av møtet – og at det var en stor skuffelse.

• Det er et faktum at Donald Trump 8. juli i år var delaktig i å utforme den falske redegjørelsen som hans sønn først sendte ut om bakgrunnen for dette møtet, et brev sønnen måtte beklage innholdet i. Trumps pressesekretær Sarah Huckabee Sanders har avvist Washington Posts beskrivelse av at presidenten dikterte brevet, men hun sa at «han koblet seg på, kom med forslag, slik enhver far ville gjort».

• Det er ikke bekreftet fra offisielt hold om Donald Trump personlig er under etterforskning for å ha motarbeidet rettsvesenet da han sparket James Comey. Washington Post har skrevet at dette er en del av Muellers gransking, men Trump har benektet dette, og hans advokater har flere ganger sagt at de ikke har hørt noe om det. Hans advokat Jay Sekulow ble spurt direkte av CNN mandag om han vil anbefale sin klient om å la seg avhøre personlig dersom spesialetterforsker Mueller spør om det. Sekulow svarte ikke konkret på det.

• Det er et faktum at til sammen tre komiteer i Senatet og Representantenes hus i Kongressen gransker Russlands innblanding i valgkampen. Det er et faktum at fire store etterretningsorganisasjoner har bekreftet at Russland på et eller annet vis forsøkte å påvirke velgere til å stemme Trump foran Hillary Clinton. Det er et faktum at representanter fra Facebook, Twitter og Google tirsdag forklarer seg for Senatets juridiske komité om at flere titalls millioner amerikanere ble eksponert for innhold fra et russisk selskap før valget. Facebook sier at det kan dreie seg om 126 millioner mennesker bare via deres plattform. Det er et faktum at Donald Trump et utall ganger har karakterisert Russland-sporet som fake news og en bløff konstruert av demokratene.

• Det er et faktum at sterke krefter i konservativ media, som Wall Street Journal og personligheter i Trump-vennlige Fox News, har bedt Donald Trump om å sparke spesialetterforsker Robert Mueller. Det er blitt rapportert, men ikke bekreftet, at Trump mener at Mueller går utover sitt mandat dersom han også etterforsker Trumps forretninger i Russland tilbake i tid. CNN melder at Trumps tidligere sjefstrateg Steve Bannon har tatt direkte kontakt med Trump med en klar oppfordring om å sparke Mueller, en opplysning som ikke er verifisert. Trumps advokat Jay Sekulow sier i et intervju at Trump ikke kommer til å kvitte seg med Mueller.

• Det er et faktum at Donald Trump har mulighet til å benåde folk som er straffedømt for føderale lovbrudd, slik Paul Manafort blant annet er siktet for, og at grunnloven til og med gir presidenten rett til å gjøre det før en eventuell dom. Det har vært spekulert i om presidenten vil benytte seg av dette. På direkte spørsmål fra media tirsdag om dette er noe han vurderer, valgte han ikke å svare.