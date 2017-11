Bekymret for overgreps-etterforskning

Politiets Fellesforbund ber om at metodene for etterforskning av overgrep mot barn gjennomgås. Samtidig er politi verden over negative til et kritisk blikk.

Sigve Bolstad, leder for Politiets Fellesforbund, ber politikerne tydeliggjøre hvilke muligheter politiets har for å etterforske overgrep av barn, særlig på nett.

– Dette er en ny form for kriminalitet, og da må politiet være rustet til å kunne bekjempe den, sier han.

Etter at VG i begynnelsen av oktober avslørte hvordan australsk politi delte overgrepsbilder på det mørke nettet som en del av en hemmelig politioperasjon, ble det skapt debatt om hvilke metoder norsk politi har tilgang til: Kan – og bør – politiet bruke de samme metodene som australske Task Force Argos?

– Hvis de mulighetene man har i dag ikke gjør politiet i stand til å foreta de etterforskningskritt som er nødvendig for å ta de som utfører overgrep mot barn, må man se på muligheten for å endre dette, slik at resultatene blir så gode som mulig, svarer Bolstad.

Dette er saken: I 11 måneder drev australsk politi nettstedet «Childs Play», det største overgrepsforumet på det mørke nettet.

Ingen andre undercover-operasjoner mot overgrepssider på det mørke nettet har vart like lenge.



3. oktober 2016 ble de to bakmennene for nettstedet arrestert i USA. De ga fra seg passordene som gjorde at australske Task Force Argos kunne overta nettstedet.



Politiet delte selv overgrepsbilder på nettstedet, som ledd i undercover-operasjonen.

Januar 2017 avdekket VG at nettstedet lå lagret på en server i Sydney. Slik oppdaget VG politioperasjonen.



13. september 2017 stengte Task Force Argos nettstedet.

I etterkant av VGs avsløring sa Riksadvokaten til VG at han ville be politikerne vurdere hvilke metoder norsk politi kan bruke i kampen mot overgrepsnettsteder på det mørke nettet. Så langt er ingenting av dette lovfestet. Mandag var det møte hos Riksadvokaten hvor flere polititopper diskuterte dette.

Ønsker ikke godkjent-stempel



Bolstad er positiv til at Riksadvokaten ber politikerne vurdere dette.

– Jeg er enig med Tor-Aksel Busch om at det må løftets opp på politisk nivå. Det kan ikke være slik at politietaten må legge hodet på huggestabben når ting som dette kommer fram, og legger til:

– Vi kan ikke komme i en situasjon hvor politiet føler at de har gjort en god og viktig jobb, men samtidig med en følelse av at de har brutt norsk lov eller er ute i et etisk uføre.

Høyre og Ap gikk tidlig ut og sa at de ikke ønsker at de australske metodene skal brukes i Norge. Bolstad retter en advarsel til politikerne som nå skal avgjøre grensene for politiets arbeid.

– Vi må ikke komme dit at alt vi ønsker å gjøre må få et godkjent-stempel av politikerne. De må gi oss handlingsrom, sier han.

– Må politiet bevege seg inn i etiske gråsoner for å gjøre en god jobb?

– Norsk politi gjør hver dag en meget god jobb. Foreløpig er det få regler for denne type metoder, og få er hugget i stein, sier Bolstad.

VG mener: Myndighetene kan ikke outsource politiarbeidet

Strekker strikken i etterforskning



Grunnleggerne av overgrepsnettstedet Childs Play antok at politiet ikke ville kunne publisere overgrepsbilder selv. Med det som utgangspunkt laget grunnleggerne en sikkerhetsforanstaltning som gjorde at alle som drev nettstedet var nødt til å publisere overgrepsbilder.

VERDENS STØRSTE: Etter at australske Task Force Argos overtok overgrepsforumet Childs Play i oktober i fjor, vokste det til å bli verdens største i sitt slag på det mørke nettet. I september i år ble det omsider stengt av politiet. Foto: Krister Sørbø , VG

Men etterforskerne i australske Task Force Argos valgte å gå til det skrittet å publisere overgrepsbilder. Slik kunne de overta nettstedet uten å bli oppdaget.

– At kriminelle spekulerer i hva politiet kan og ikke kan gjøre er i seg selv grunnlag for debatt, sier han.

Bolstad har som politibetjent selv etterforsket narkotikakriminalitet og drevet etterretning, og sammenligner sine erfaringer derfra, med avgjørelsene til det australske politiet om å selv dele overgrepsbilder av barn.

– Det du ser i jobben gjør at du blir engasjert, og du tenker hele tiden på hvor langt du kan strekke strikken for å få gjort en best mulig jobb, sier han.

Misliker gransking



VG har den siste måneden tid forsøkt å få kommentarer fra det internasjonale miljøet av etterforskere som Task Force Argos er en del av. Flere har ikke ønsket eller fått tillatelse til å la seg intervjue.

– VGs artikkel setter politiet under press fra politikere. Det er nok grunnen til at få ønsker å snakke med dere nå, sier en politioffiser med lang erfaring fra Interpol.

PRESIDENT: Dan Swartwood er leder for Polcyb, en internasjonal interesseorganisasjon for etterforskere av cybercrime. Han støtter metodene som kollega Jon Rouse og Task Force Argos bruker i arbeidet mot overgrep mot barn. Foto: Privat

Han ønsker å uttale seg, men får ikke lov.

Dan Swartwood, president i Polcyb, en interesseorganisasjon for etterforskere av cyberkriminalitet, er blant de få som vil la seg intervjue. Jon Rouse, leder for Task Force Argos, er en av direktørene i Polcyb.

VG avslørte norsk overgriper: Skrøt av overgrep, ble ikke tatt

Swartwood forstår i likhet med den tidligere Interpol-toppen hvorfor så få politifolk ønsker å uttale seg i debatten.

– Politibyråer verden over er uvillige til at disse metodene blir gransket for nøye, for det vil alltid være gråsoner. Å avsløre metodene ville dessuten gi de kriminelle innsikt i hvordan de skal unngå å bli arrestert eller dømt, sier han.

– Norge må velge



Swartwood forsvarer metodene brukt av Task Force Argos.

SNAKKER IKKE: Jon Rouse, leder for Task Force Argos, har ikke ønsket å uttale seg til VG etter publiseringen av operasjonen mot «Childs Play». Hans kollega i organisasjonen Polcyb, Dan Swartwood, lar seg imidlertid intervjue. Foto: Tore Kristiansen , VG

– Hvis det fantes mer effektive metoder for å etterforske disse sakene, hadde de blitt brukt. Det er mange som beundrer arbeidet Jon og hans gruppe gjør, og mange politifolk ønsker å bruke samme metoder i sine land. Men disse verktøyene kan ikke brukes i land med strenge lover som verner om privatlivet, sier han, med direkte henvisning til Norge:

– Hele verden drar nytte av informasjonen som Task Force Argos sender andre politienheter, som bidrar til å redde barn og fange dem som misbruker dem. Det er opp til norske myndigheter om de vil velge å ikke bruke materialet de får fra Argos, hvis de mener metodene er usmakelige eller uetiske, sier Swartwood.