– Behov for oppdatering av retningslinjer

Norsk politi ønsker endring av retningslinjer for etterforskning på nett. Mandag møttes justistoppene for å diskutere VGs avsløring av den internasjonale overgrepsoperasjonen.

Mandag ble det avtalte møtet mellom Riksadvokaten, Kripos og Politidirektoratet avholdt, for å diskutere hvilke metoder politiet kan bruke i etterforskning av overgrepsnettverk på nett.

– Møtet avdekket et behov for oppdatering av enkelte interne retningslinjer. Riksadvokaten understreker viktigheten av at politiet – innenfor ordinære og tradisjonelle rettssikkerhetsgarantier – har muligheten til å arbeide på denne måten for blant annet å avsløre overgrep mot barn, skriver Riksadvokaten i en uttalelse etter møtet.

Møtet ble avtalt etter at VG i oktober avslørte hvordan australsk politi i en internasjonal operasjon drevnettstedet «Childs Play» i elleve måneder. I den perioden delte politiet også selv overgrepsbilder.

Opprinnelig skulle møtet holdes hos Politidirektoratet, som allerede tre dager etter VGs omtale av operasjonen innkalte til et møte mellom Riksadvokaten, Kripos og dem selv. Etter at VG omtalte møtet, ble det utsatt - og ansvaret for møtet gikk over til Riksadvokaten.

Da vokste også listen over hvem som burde med på møtet.

Et samlet lag av Norges polititopper ble innkalt til Riksadvokaten: Sjefene for Kripos, PST og Økokrim, foruten politimesteren i Oslo og Politidirektoratets avdelingsdirektør for politifag.

Dette er saken: I 11 måneder drev australsk politi nettstedet «Childs Play», det største overgrepsforumet på det mørke nettet.

Ingen andre undercover-operasjoner mot overgrepssider på det mørke nettet har vart like lenge.



3. oktober 2016 ble de to bakmennene for nettstedet arrestert i USA. De ga fra seg passordene som gjorde at australske Task Force Argos kunne overta nettstedet.



Politiet delte selv overgrepsbilder på nettstedet, som ledd i undercover-operasjonen.

Januar 2017 avdekket VG at nettstedet lå lagret på en server i Sydney. Slik oppdaget VG politioperasjonen.



13. september 2017 stengte Task Force Argos nettstedet.

Politiet selv ønsker endring



I møteinnkallingen fra Riksadvokaten kommer det fram at det allerede før VGs avsløring har vært debatt internt i politiet om hvilke etterforskningsmetoder som kan brukes:

«I forbindelse med VGs omtale av hvordan australsk politi har operert på nettet for å avsløre seksuelle overgrep mot barn og et tidligere formidlet, sterkt ønske fra enkelte miljøer innen norsk politi om endrede retningslinjer for slik virksomhet, er det behov for et møte ved Riksadvokatembetet for å drøfte ulike problemstillinger», skriver Riksadvokaten i sin innkallelse til møtet.

Temaene for møtet var:

• Orientering om foreliggende retningslinjer ved bruk av utradisjonelle etterforskningsmetoder på nettet.

• Eventuelt behov for endrete retningslinjer, og om det kan reguleres kun gjennom retningslinjer fra Riksadvokaten.

• Hvordan norsk politi kan bruke informasjon som andre lands politi har hentet inn med metoder som ikke er i samsvar med norsk regulering.

• Mulig initiativ overfor lovgiver med tanke på regulering.

• Hva som skal sies til media om møtet, dagens situasjon og vegen videre.

Ba politikerne om hjelp



Etter avsløringen av politioperasjonen ba VG gjentatte ganger Riksadvokaten om svar på hvorvidt metodene som ble brukt under den hemmelige operasjonen, var akseptable også norsk politi. To uker senere, da møtet mellom politietatene blekjent, svarte Riksadvokaten at området trenger politisk regulering:

– VGs omtale styrker riksadvokatens oppfatning om at problemstillingen har så prinsipielle sider at en nærmere regulering – i hvert fall på et overordnet plan – nå må overlates til lovgiver, og ikke finne sin avklaring gjennom nye retningslinjer fra vårt kontor, sa statsadvokat Per Eirik Vigmostad-Olsen hos Riksadvokaten til VG.